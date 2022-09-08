الترجي الجرجيسي يبحث في مخزون لاعبيه القدامي لتشكيل الاطار الفني

اكتملت تركيبة الاطار الفني للترجي الجرجيسي للموسم الجديد الذي مازال الفريق يبحث فيه عن مصيره .هل سيكون ضمن فرق الرابطة المحترفة الاولى ام الثانية باعتبار ان حسم مطالب الاستئناف الخاصة بنهاية مقابلات مجموعة تفادي النزول لم تحسم بعد..





واختارت هيئة النادي التعويل على لاعبين سابقين من ذوي التجربة لتشكيل الاطار الفني حيث تم تعيين كل من أيمن منافق كمدير رياضي للنادي ومنذر بوزميطة ( مدرب أول ) و فيصل العريض (مدرب مساعد ) وفرحات لصيلع ( مدرب حراس مرمى ) .ويذكر ان الترجي الجرجيسي كون عديد المدربين من ابنائه من الجيل الجديد وكان لهم حضور مميز في تونس وخارجها وقد تم تمكين اغلبهم في السنوات الماضية من فرص الانتماء للاطار الفني للفريق الاول على غرار منير راشد ولسعد معمر واحمد لبيض ومحرز الميلادي ومنصف مشارك ونور الدين بورقيبة وانيس النبهاني .ومن جهة اخرى تعاقدت هيئة الترجي الجرجيسي مع المعد البدني سهيل الميساوي للعمل ضمن الاطار الفني في الموسم الجديد خلفا لمحرز بن يفلح الذي باشر التدريبات مع الفريق منذ منتصف جويلية الماضي قبل ان يقرر خوض تجربة جديدة خارج أرض الوطن .وتعزيزا للرصيد البشري للفريق وتعويضا لبعض المغادرين الى فرق اخرى تعاقد الترجي الجرجيسي مع المهاجم منصور المرايحي بعقد لمدة موسمين قادمًا من الأمل الرياضي بحمام سوسة .وكان النادي تعاقد ايضا في الايام الماضية مع كل من حارس المرمى حمزة بن براهيم إبن النجم الرياضي الساحلي بعقد لمدة موسمين والمدافع المحوري رامي الحاج سالم بعقد لمدة موسم قادمًا من مستقبل الرجيش والظهير الأيسر سيف الدين صابر بعقد لمدة موسمين قادمًا من سكك الحديد الصفاقسي .وتم التعاقد ايضا مع حارس المرمى صابر بن صالح بعقد لمدة ثلاث مواسم قادمًا من إتحاد بن قردان .يذكر انه تمت اعادة انتخاب علي الوريمي لرئاسة الترجي الجرجسي وسيضطلع الوريمي ايضا بخطة ناطق رسمي للنادي.