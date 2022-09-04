"أولمبياد الألكسو'' لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي تنتظم من 5 الى 8 سبتمبر بالحمامات بمشاركة تلاميذ وخبراء من 18 دولة

تنعقد بمدينة الحمامات بداية من غد الاثنين والى غاية الخميس 8 سبتمبر الجاري، الدورة الثانية من مسابقة "الأولمبياد لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي''، التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتعاون مع وزارة التربية.







ومن المنتظر أن تشهد "أولمبياد الألكسو'' في هذه الدورة، التي تتنزل تحت شعار ''المجال الرقمي في خدمة البحث العلمي"، حضور 100 مشارك من خبراء وتلاميذ من 18 بلد عربي عضو بالألكسو، وفق ما جاء في بيان للمنظمة.



وذكرت الألكسو، ان قائمة البلدان المشاركة، تشمل اضافة الى تونس باعتبارها البلد المضيف كلا من الامارات والبحرين والأردن والجزائر والمغرب والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن.

وتتمثل الأولمبياد في مُسابقة دورية تُشرف عليها الألكسو بالتعاون مع اللجان الوطنية والوزارات العربية المعنيّة، وتنظمها مرة كل سنتين بإحدى الدول العربية.

ويستهدف الأولمبياد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، من تلاميذ المدارس العمومية أو الخاصة المعترف بها من جهات الاختصاص بكل بلد عربي.

وترمي مسابقة "أولمبياد الألكسو'' التي أطلقتها المنظمة سنة 2019 الى دعم نشر ثقافة البحث العلمي والاهتمام بالموارد التعليمية، وتشجيع المتعلّمين وتحفيزهم على البحث والابتكار والعمل الجماعي منذ المراحل التعليمية الأولى.

وتتطلع الألكسو من خلال تنظيمها لهذه التظاهرة الى تحفيز مهارات البحث والتحقيق والاستقصاء لدى التلاميذ بالدول العربية وتأطيرهم منذ المراحل التعليميّة المبكّرة.

ويطمح القائمون على الأولمبياد في أن يمكن تنظيم دورات متتالية الى الوصول إلى "مؤشّرات عربية لقياس جودة التدريس في المؤسسات التعليمية العربية"، وتعزيز جودة أداء النظم التعليميّة في الوطن العربي بشكل موضوعي ودقيق.



