وزارة التربية: عمليات التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية تنطلق بداية من اليوم


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 15:09قراءة: 0 د, 27 ث
      
افادت وزارة التربية، اليوم السبت، "أن عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية (من السنة الثانية إلى السنة السادسة) بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023 تنطلق بداية من اليوم السبت 3 سبتمبر وتتواصل إلى غاية يوم 12 سبتمبر 2022.


ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، الاولياء الى اتباع المراحل التالية:
1- التسجيل عبر الموقع httpss://inscription.education.tn
2- استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية، بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز *181#

واشارت الى انه سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لباقي المستويات في غضون الأيام القادمة.


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