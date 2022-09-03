وزارة التربية: عمليات التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية تنطلق بداية من اليوم

افادت وزارة التربية، اليوم السبت، "أن عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية (من السنة الثانية إلى السنة السادسة) بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023 تنطلق بداية من اليوم السبت 3 سبتمبر وتتواصل إلى غاية يوم 12 سبتمبر 2022.







ودعت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، الاولياء الى اتباع المراحل التالية:

1- التسجيل عبر الموقع httpss://inscription.education.tn

2- استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية، بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز *181#



واشارت الى انه سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لباقي المستويات في غضون الأيام القادمة.





