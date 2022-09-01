مدينة بنزرت تحتضن فعاليات البطولة الاوروافريقية للأمم  للصيد البحري الرياضي

تحتضن مدينة بنزرت خلال الفترة المتراوحة بين 7 و11 سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للبطولة الاوروافريقية للأمم للصيد البحري الرياضي.





وقال رئيس لجنة تنظيم البطولة فتحي جبالية ان هذه الدورة تلتئم تحت اشراف الكونفدرالية العالمية لانشطة الغوص مبينا انه تم توفير كافة الامكانيات الضرورية لانجاح هذه التظاهرة التي تقام لأول مرة في تونس وللمرة الثانية في افريقيا بعد نسخة الجزائر سنة 2014.وبين المصدر ذاته ان الدورة ستعرف مشاركة ما لا يقل عن 60 متسابق من 15 دولة افريقية واوروبية مشيرا الى انه سيتم الاعتماد على فريق من الحكام التونسيين المعتمدين وذوي الخبرة العالمية بعدد حوالي 50 حكما سيشرفون على مراقبة ومتابعة ادق تفاصيل المنافسة في احدى المواقع البحرية المخصصة بين منطقتي الراس البيض وراس انجلة.وأضاف جبالية ان الميناء الترفيهي "مارينا كاب 3000" سيحتضن مراكب المتسابقين ولجنة التحكيم والتنظيم وان حفل افتتاح البطولة مبرمج ليوم 8 سبتمبر وسيتضمن خرجة تنشيطية للوفود المشاركة انطلاقا من المرسى القديم ببنزرت عبر مختلف شوارع وفضاءات المدينة العتيقة واسوارها ووصولا الى فضاء المسرح الصيفي الذي سيحتضن الموكب الرسمي للاعلان عن انطلاق البطولة وأيضا موكب الوزن لحصيلة المسابقة الرياضية في الصيد الرياضي المقرر يومي 9 و10 سبتمبر علاوة على حفل الاختتام المبرمج يوم 10 من نفس الشهر.كما سترافق المسابقات الرياضية عدة أنشطة وفعاليات سياحية وثقافية وتوعوية وتحسيسية حول المحافظة على البيئة البحرية.