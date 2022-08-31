سليانة: الفنان لطفي بوشناق يختتم فعاليات مهرجان مكتريس الدولي وسط تفاعل للجماهير من مختلف الشرائح العمرية

إختتمت، ليلة أمس الثلاثاء، بالموقع الأثري بمعتمدية مكثر،فعاليات مهرجان مكتريس الدولي في دورته ال50، بسهرة للمطرب التونسي "لطفى بوشناق" وعلى امتداد أكثر من ساعتين.





وتفاعلت الجماهير، التي حضرت بأعداد غفيرة من مختلف الشرائح العمرية مع العرض الموسيقي للفنان لطفي بوشناق، الذي صدح بأجمل أغانيه منها "خدعني" و"هذي غناية ليهم" و"سينما"و"ريتك ما نعرف وين "و"هامو بشقراء"و"نساية"و"ياللة وينك"وقال الفنان لطفي بوشناق في تصريح إعلامي على هامش الحفل إنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها معتمدية مكثر ليؤدي رسالته ويغني أمام جمهوره سواء على مسرح قرطاج أو أي مكان آخر، معربا عن تاثره بتفاعل مختلف الشرائح العمرية مع أغانيه في اختتام مهرجان مكتريس الدوليمن جهته، إعتبر مدير المهرجان الطاهر المترفي في تصريح ل"وات" أن الدورة ال50 لمهرجان مكتريس الدولي تعد ناجحة رغم ضعف الإمكانيات المادية، وبين أن الجماهير استمتعت على مدى أكثر من أسبوع بعروض موسيقية متنوعة أحياها عدد من الفنانين من بينهم " نوردو" و"الشاب بشير" و"روني فتوش" و"عبدو درياسة وأخرى فرجويةيذكر أن هيئة المهرجان قامت ليلة أمس الثلاثاء بتكريم الممثلة لطيفة القفصي والفنان لطفي بوشناق وعدد من أبناء الجهة المتفوقين