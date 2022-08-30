بطولة افريقيا للاندية لكرة اليد (رجال-سيدات): نتائج القرعة

في ما يلي نتائج عملية القرعة الخاصة ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال للرجال والسيدات التي تم سحبها اليوم الثلاثاء وستحتضن فعالياتها مدن الحمامات ونابل وبني خيار وذلك من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022 :
صنف الرجال
المجموعة الأولى : الزمالك المصري - النادي الافريقي - الشرطة الكاميروني - رادستار الإيفواري - مولودية الجزائر
المجموعة الثانية : الأهلي المصري - الترجي الرياضي - الشبيبة الكونغولي - نادي فلاورزالبينيني - وفاق عين التوتة الجزائري
صنف السيدات :
المجموعة الأولى : بيترو اتليتيكو الأنغولي - نادي الأبيار الجزائري - الشرطة الكاميروني - نادي فلاورزالبينيني - نادي الاسكان الإيفواري
المجموعة الثانية :
فريق غرة اوت الأنغولي - فتيات بومرداس الجزائري - نادي الرياضة النسائية بالمكنين - نادي دي جي اس بي الكونغولي - نادي تي كا سي الكاميروني - نادي غراس هوبارز النيجيري
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