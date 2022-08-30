بطولة افريقيا للاندية لكرة اليد (رجال-سيدات): نتائج القرعة


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 17:50قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي نتائج عملية القرعة الخاصة ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال للرجال والسيدات التي تم سحبها اليوم الثلاثاء وستحتضن فعالياتها مدن الحمامات ونابل وبني خيار وذلك من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022 :


صنف الرجال
المجموعة الأولى : الزمالك المصري - النادي الافريقي - الشرطة الكاميروني - رادستار الإيفواري - مولودية الجزائر


المجموعة الثانية : الأهلي المصري - الترجي الرياضي - الشبيبة الكونغولي - نادي فلاورزالبينيني - وفاق عين التوتة الجزائري

صنف السيدات :
المجموعة الأولى : بيترو اتليتيكو الأنغولي - نادي الأبيار الجزائري - الشرطة الكاميروني - نادي فلاورزالبينيني - نادي الاسكان الإيفواري

المجموعة الثانية :
فريق غرة اوت الأنغولي - فتيات بومرداس الجزائري - نادي الرياضة النسائية بالمكنين - نادي دي جي اس بي الكونغولي - نادي تي كا سي الكاميروني - نادي غراس هوبارز النيجيري



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