افتتاح ما بين 25 الى 30 روضة عمومية في العودة المدرسية 2022-2023 لفائدة قرابة 1700 طفل (وزيرة المرأة)


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 21:10 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الأربعاء بالمعهد العالي لاطارات الطفولة بقرطاج، عن افتتاح ما بين 25 إلى 30 روضة عمومية يوم 15 سبتمبر 2022 تاريخ العودة المدرسية وسينتفع بخدماتها قرابة 1700 طفل.


وأضافت، في تصريح اعلامي على هامش الافتتاح الرسمي لمعرض صور تجسم حقوق الطفل بالقارة الافريقية بمناسبة الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا وجاء تحت عنوان"أطفال افريقيا: لنستثمر في الاطفال"، أنه سيتم بداية من غد، نشر بلاغ للإعلان عن تسجيل الاطفال في رياض الاطفال العمومية التي سيستفيد منها ما يقارب من 1600 الى 1700 طفل.

وأشارت الى أن برنامج الروضة العمومية يستهدف المناطق ذات الاولية التي تكون فيها تغطية الاطفال ضعيفة ، مضيفة أن استثمارات القطاع الخاص في المجال ما زال ضعيفا.


يذكر أن برنامج الروضة العمومية تم الإعلان عنه في 20 نوفمبر 2021 بمناسبة اليوم العالمي للطفل. وهو يهدف الى اعادة توظيف الروضات العمومية بدعم من البنك الوطني الفلاحي بقيمة 500 ألف دينار وبمساهمة منظمة الامم المتحدة للاطفال "اليونيسيف" بتهيئة الفضاءات بالتجهيزات بقيمة 700 ألف دينار.

وبيّنت الوزيرة أن قرابة 6 آلاف طفل (ينتمون الى مركبات الطفولة وعددها الجملي 100 مركب) سينتفعون بالملابس والادوات المدرسية بداية من 1 سبتمبر 2022.

وأفادت بأنه سيتم الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج العناية بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" الى 20 ألف طفل بعد المصادقة على ميزانية 2023 ، مشيرة الى ان حوالي 15 ألف طفل ينتفعون حاليا بالبرنامج.

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