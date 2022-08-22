البطولة الافريقية للسباحة - 4 مدياليات جديدة للسباحين التونسيين

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تحصلت تونس على 4 ميداليات (2 فضية و2 برونزية) يوم الاحد في اليوم الثاني من منافسات البطولة الإفريقية للسباحة للأكابر والكبريات التي يحتضنها المسبح الأولمبي برادس.وتحصل على الميداليتين الفضيتين محمد مهدي العجيلي في سباق 200 م سباحة حرة بتوقيت 1دق و52 ث و16 جزء بالمائة بفارق جزءين بالمائة خلف صاحب الذهبية المصري مروان العمراوي (1دق و52 ث و14 بالمائة) وعدنان الباجي في سباق 100م سباحة على الصدر بزمن قدره 1دق و1ث و49 جزء بالمائة.وتحصل على البرونزيتين أحمد الجوادي في سباق 200 م سباحة حرة (1دق و52 ث و21 جزء بالمائة) وحبيبة بلغيث في سباق 100م سباحة على الصدر (1دق و13 ث و17 بالمائة).وارتفع رصيد تونس من الميداليات بعد اليوم الثاني إلى7 ميداليات (3فضية و4 برونزية) في المرتبة الرابعة في الترتيب العام بعد جنوب أفريقيا (9 ذهبية و3 فضية و3 برونزية) والجزائر (4 ذهبية و4 فضية) ومصر (3 ذهبية و4 فضية و6 برونزية).