عدنان الشواشي يختتم الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي بسهرة من سهرات الزمن الجميل

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استمتع جمهور الحمامات ليلة أمس في السهرة الختامية للدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي بسهرة من "سهرات الزمن الجميل"، سهرة أحياها الفنان عدنان الشواشي التقت فيها الكلمة الجميلة باللحن العذب والأداء المتميز.التقت آراء عديد الصحفيين والمتابعين للانشطة الثقافية الصيفية وخاصة المهرجانات حول نجاح الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي التي وصفوها ب"الدورة الناجحة فنيا وجماهيريا وتوجت بتكريم للفنان التونسي عدنان الشواشي اعترافا بمسيرته الفنية المتميزة وبوفائه للكلمة التونسية الهادفة وللنمط الطربي العذب".وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي حضرت العرض واستمتعت بسهرة قالت في تصريح ل/وات/ "انها سهرة من سهرات الزمن الجميل، سهرة أحياها الفنان عدنان الشواشي وهو أحد رواد الحركة الفنية التونسية لجيل مبدع ما يزال الى اليوم وفيا للكلمة والأشعار والألحان التونسية وما يزال الى اليوم، وإن تغيرت الاذواق وتطورت، يستقطب الجماهير الغفيرة التي يعاودها الحنين لأغان وألحان خالدة ما تزال عالقة بأذهانهم ووجدانهم".وتابعت " ان تكريم الفنان عدنان الشواشي على خشبة مسرح الحمامات في سهرة "الحمامات تغني عدنان" بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي تكريم لجيل من الفنانين المتميزن الذين طبعوا الساحة الفنية التونسية ويواصلون إلى اليوم مساهماتهم في إثراء الساحة الثقافية الوطنية ويشكلون منارة لجيل جديد من الفنانين الذين ينصهرون في الحداثة ويجتهدون في انماط فنية جديدة من اجل اثراء الساحة الثقافية التونسية وتكريس انفتاحها على الثقافات وعلى الابداعات العالمية".كان عدنان الشواشي وفيا لمسيرته الفنية الكبيرة ولاختياراته المتميزة فانطلق الحفل باغنيته الجديدة " انحبها" التي قال عنها " اردت من خلالها ان اتغنى بزوجتي وبكل زوجة وامراة تونسية اعترافا بمكانتها وتضحياتها ووفائها ورفيق الدرب الشاعر الغنائي الجليدي العويني انتقى الكلمات وكتب للزوجة واستجمعت مشاعري ولحنت ووزع عبد الرحمان العيادي فكانت " انحبها انحبها كل ما كبرت نشوفها ما اشبها، ما اتبدلت ما اتغيرت مازال صافي حبها، في حنها انا حبيب عمرها رفيقتي وعشيرتي فرحي وهنايا بجنبها..."استجاب عدنان الشواشي لرغبة الجمهور وغنى من أشهر أغانيه بمشاركة آمنة دمق وايمان محمد والشاذلي الحاجي باقة من أشهر أغانيه "احكي عليها يا بابا" و "عيبك" و"ريحانة"، أغان ما تزال الى اليوم عالقة بأذهان جمهور غفير تمايل مع الالحان وردد الكلمات وصفق طويلا للفنان عدنان الشواشي الذي عاود اللقاء بجمهور أحبه وما يزال الى اليوم يحبه.لسعد سعيد مدير الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي اكد من جهته ان الانطباعات الايجابية عن هذه الدورة تؤكد أن الهيئة وفقت في اختياراتها ووفقت في تقديم برمجة تونسية متميزة في المسرح والموسيقى وفي البرنامج الدولي وهو " ما يحمل هيئة المهرجان مسؤولية مضاعفة لوضع برمجة لا تقل قيمة عن هذه الدورة بالنسبة للدورات القادمة".وأشار إلى أن مهرجان الحمامات حرص في هذه الدورة التي تميزت بسلسلة من العروض المتنوعة التونسية والاجنبية إلى تلبية رغبات جمهور متنوع ومتعدد مع المحافظة على ثوابت المهرجان الذي يكرم القامات الفنية الكبرى التونسية والعربية ومن بينها عدنان الشواشي في الاختتام وتوفيق الجبالي في الافتتاح بالاضافة الى مارسيل خليفة ولطفي بوشناق ويراهن على الشباب المبدع وعلى اكتشافات المواهب الشابة على غرار بان جامي وفوزية وعزيز الجبالي في نمط المونو درام.