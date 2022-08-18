اختتام مصيف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بقليبية


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 14:45قراءة: 0 د, 38 ث
      
اختتم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، فعاليات المصيف الذي نظمه بمعهد عبد العزيز خوجة بقليبية من ولاية نابل لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من مختلف ولايات الجمهورية...


وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني في تصريح لصحفية (وات)، ان هذا المصيف الذي انطلق منذ يوم 18 جويلية تحت شعار "أخلاق وترفيه" استهدف 540 طفلا تمتعوا بورشات هادفة في عدة محاور منها الترغيب في المطالعة والتربية البدينة بالإضافة الى التمتع بالسباحة

وأضاف ان المصيف انطلق في دورته الأولى سنة 2016 وتوقف نشاطه خلال السنتين الأخيرتين بسبب جائحة "كورونا"، مؤكدا أهمية هذه التظاهرة في إعطاء الفرصة للأطفال للترفيه وكسب رصيد ثقافي ثري ومتنوع


وتم خلال سهرة الاختتام تقديم عرض مسرحي للمخرج المسرحي حمادي محمد علي بن عمار بعنوان "تحالف" بمشاركة الأطفال المشاركين في المصيف

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