بنزرت: وفاة طفل عمره 11 سنة غرقا بوادي سجنان


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 20:02قراءة: 0 د, 35 ث
      
شهدت منطقة القرودي في عمادة العبابسة من معتمدية سجنان، عشية اليوم الإربعاء، وفاة طفل لم يتجاوز سنه 11 عاما غرقا بوادي سجنان، بحسب ما أفاد به مصدر محلي مسؤول.


وأوضح المصدر ذاته أن أطوار واقعة الحال بحسب المعطيات الأولية تتمثل في أن الطفل، وهو أصيل المنطقة، نزل اليوم إلى الوادي للسباحة لكن يد المنون كانت أقرب، حيث غرق بالمكان.

وأضاف نفس المصدر أنه حالما تم إعلام السلط المعنية تحولت وحدات الحرس الوطني بسجنان ووحدات الحماية المدنية لموقع الحادث ،حيث تم انتشال جثة الطفل عن طريق فريق الغوص التابع لمصالح الحماية المدنية، وبالتعاون مع مجموعة من المواطنين من أبناء المنطقة، قبل أن يتم، عقب استشارة النيابة العمومية رفع جثة الهالك وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.

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