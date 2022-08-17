قبلي: انطلاق الدورة الثالثة لملتقى صالح رزق للفنون التشكيلية

انطلقت اليوم بفضاء المكتبة الجهوية بقبلي فعاليات الدورة الثالثة لملتقى صالح رزق للفنون التشكيلية التي تنظمها على امتداد يومين جمعية احباء الفن التشكيلي بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت شعار"الحكاية الشعبية من التراث المنقول الى الابداع المرسومواوضح رئيس جمعية احباء الفن التشكيلي بقبلي نادر بن حامد لوات ان هذا الملتقى الذي يمثل لمسة وفاء لرجل التعليم صالح رزق يهدف الى ترسيخ قيمة المربي لدى الناشئة مع نشر ثقافة الفنون التشكيلية الى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين في هذا الملتقى من مختلف المستويات العمرية فضلا عن التاكيد على قيمة هذه الفنون في دعم التراث وتفاعلها مع ما تزخر به الجهة من ابداعات في الادب والشعر والحكاية الشعبيةواضاف نادر بن حامد ان برنامج الملتقى افتتح اليوم بفضاء المكتبة الجهوية بقبلي عبر تنظيم عرض الحكواتي تحت عنوان "زوز وردات" للصغير الحلي ثم انطلاق اشغال ورشات الرسم تحت شعار "الحكاية الشعبية من التراث المنقول الى ابداع مرسوم " ليفسح المجال اثرها لورشة الخط العربي التي يؤطرها الاستاذ اسماعيل بن فرج قبل تقديم محاضرة في فن الحكايةويتواصل برنامج الملتقى عشية اليوم الاول من خلال استئناف اشغال الورشات ورسم جدارية بفضاء المكتبة الجهوية ليكون اليوم الثاني مخصصا لعرض فيلم وثائقي حول الملتقى وتنظيم معرض للوحات المشاركين في هذه التظاهرة قبل القيام بتكريمهم