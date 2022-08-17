تواصل جهود السيطرة على حريق هائل اندلع بجبل زاوية المقايز بالهوارية

تواصل وحدات الحماية المدنية بنابل جهودها للسيطرة على حريق نشب، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بجبل زاوية المقايز بمعتمدية الهوارية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية العميد، مراد المشري، في تصريح لـ (وات).وبين المصدر ذاته أن النيران اندلعت في جيوب متفرقة، وأتت على مساحات هامة من الغطاء النباتي، مشيرا الى أنه تم تسخير أربع شاحنات من الحماية المدنية، وأربع شاحنات من دائرة الغابات لمحاصرة ألسنة اللهب والحد من انتشارها.