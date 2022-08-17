الاتحاد المنستيري: تمديد عقد ثلاثي الهجوم المحيرصي والعلوي وأمقران

..





أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري عن تمديد عقود 3 لاعبين في صفوف أكابر فريق كرة القدم.وأورد الاتحاد الرياضي المنستيري على صفحته الرسمية أنه وقع تمديد عقد كل من اللاعبين ادريس المحيرصي وزياد العلوي والجزائري عبد الحكيم أمقران الى غاية سنة 2024.يذكر أنّ ادريس المحيرصي اللاعب السابق للترجي الرياضي كان قد انضم للاتحاد المنستيري في موسم 2019 -2020، فيما انضم زياد العلوي الى صفوف فريق عاصمة الرباط في موسم 2020 - 2021 قادما من القلعة الصغرى.أما اللاعب الجزائري عبد الحكيم أمقران فقد عزز هجوم الاتحاد المنستيري في الموسم الماضي قادما من فريق الشرطة العراقي.