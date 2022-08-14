خبير في قطاع السياحة يتوقع زيارة أكثر من 3 ملايين سائح لقطر في نهاية العام الجاري بمناسبة كأس العالم 2022

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توقع أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة للسفر والسياحة، أن يزور قطر أكثر من 3 ملايين سائح في نهاية العام الجاري، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى حضور العديد من الزوار لمشاهدة الفعاليات والأحداث المرافقة للمونديال، وليس لحضور المونديال بحد ذاته، خصوصا أن قطر منحت زوار 80 دولة دخول البلاد دون تأشيرة.وأكد الخبير الدولي أن استضافة قطر للمونديال ستضع قطر على خارطة السياحة العالمية، فقد باتت السياحة في قطر صناعة متنامية نجحت خلال فترة وجيزة في أن تحتل دورا فعالا في تحقيق التنوع الاقتصادي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص استثمار هائلةوعكست الأرقام الإيجابية التي حققها قطاع السياحة في دولة قطر، خلال النصف الأول من العام الجاري، الطفرة الكبيرة والنوعية التي شهدها القطاع على مدى السنوات الأخيرة وذلك قبل قرابة ثلاثة اشهر من فتتاح كاس العالم لكرة القدم بالدوحة.وارتفعت أعداد السياح في دولة قطر في النصف الأول من العام الجاري، بواقع 729 ألف زائر، أي بنسبة زيادة بلغت 19 بالمائة، مقارنة بإجمالي عدد الزوار في العام الماضي بأكمله.وفي هذا السياق، أكد خبراء أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 ستعزز مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية، بما تحتويه من بنية تحتية ضخمة وفنادق ومنتجعات فاخرة ، وبما تمتلكه من مقومات لاستقبال أهم حدث كروي في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وسط توقعات بمعدلات نمو مستقبلية عالية لما بعد المونديال.كما أشاروا إلى إعلان جهاز /قطر للسياحة/ عن افتتاح 50 فندقا خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق قطاع الضيافة القطري عوائد إيجابية، حيث تم بيع 3.1 مليون ليلة فندقية حتى جوان 2022، مقابل 3.2 مليون ليلة فندقية حتى جوان 2019 (مستويات ما قبل جائحة كورونا)، فيما يتزايد المعروض من الغرف بشكل ثابت، حيث سجل 30 ألف غرفة حتى جوان الماضي.وأفاد جهاز "قطر للسياحة" وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن الحدث الرياضي العالمي سيرفع مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية بلا شك، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط تستضيف لأول مرة البطولة الأضخم في كرة القدم، لافتا إلى أنه يتوقع استضافة الملايين من المشجعين من المنطقة والعالم لذلك يعمل الجهاز بشكل متواصل مع شركائه على تطوير المنتجات والتجارب السياحية والفعاليات الترفيهية لتلبية تطلعات الزوار الذين قد يشكلون سفراء سياحيين للوجهة، من خلال مشاركة تفاصيل رحلتهم إلى قطر خلال هذه البطولة المليئة بالتشويق مع أصدقائهم وعائلاتهم.وأوضح جهاز قطر للسياحة أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في زيادة عدد زوار قطر، وأهمها الفعاليات والعروض السياحية والبطولات الرياضية التي تمت استضافتها ومنها بطولة كأس العرب قطر 2021، وغيرها من الفعاليات.وفي سياق متصل، توقع خبير اخر في المجال السياحي ارتفاع أعداد الزائرين والسياح إلى قطر إلى الضعف مع اقتراب المونديال الذي يشكل الحدث الكروي الأبرز عالميا، مؤكدا تحول قطر إلى وجهة إقليمية عالمية جاذبة للسياح، خصوصا ما بعد كأس العالم قطر 2022، حيث سيكون عدد المشاهدين لمباريات المونديال حوالي 3 مليارات شخص، حسب توقعات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، فيما يتوقع أن يكون لدى حوالي 40 مليون شخص فكرة زيارة قطر مرة أخرى بعد نهاية الحدث الكروي العالمي.ويذكر ان المكانة المتميزة التي اصبحت تحتلها قطر كوجهة سياحية مهمة في المنطقة، إلى جانب مساهمتها في دعم قطاع السياحة إقليميا، جعل المنظمة العربية للسياحة تمنح امير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، قلادة السياحة العربية من الصنف الممتاز حسب ما جاء في تقرير لوكالة الانباء القطرية.