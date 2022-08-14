حجز 1100 لتر من الزيت النباتي المدعم و 400 كغ من الفارينة الرفيعة بمخزن عشوائي بجهة القيروان الشمالية


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 16:20قراءة: 0 د, 58 ث
      
حجز فريق مراقبة مشترك من الادارة الجهوية للتجارة بالقيروان والمصالح الامنية خلال الليلة الفاصلة بين 13 و 14 اوت الجاري 1100 لتر من الزيت النباتي المدعم و 400 كغ من الفارينة الرفيعة بمخزن عشوائي بجهة القيروان الشمالية.


وتم حجز كميات الزيت، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مخباة في مخزن غير مرخص له على ملك حرفي في صناعات الحلويات التقليدية "المقروض" معبأة في أوعية بلاستيكية ذات سعة 5 لتر، اضافة الى حجز كميات الفارينة معبأة في أكياس ذات سعة 1 كغ و120 كغ من السميد سعة 2 كغ، وذلك من أجل عدم الاستضهار بفاتورات الشراء عند أول طلب.

و تم بحسب المصدر ذاته، تحرير محضري بحث من أجل الاخلال بتراتيب الدعم والتلاعب بالمواد المدعمة على معنى الفصل 42 من قانون عدد 36 لإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، ومن أجل استعمال منتوجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها على معنى الفصل 6 من المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 أفريل 2020.


واكدت الوزارة، في هذا الصدد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير محاضر بحث ضد المخالف وتأمين كمية الزيت النباتي المدعم السائب لدى وحدة تعليب ليتم تحليلها و إعادة تعليبها إلى جانب الإشراف على إعادة ضخها بالسوق، فضلا عن تأمين مادة الفارينة المدعمة.
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مود


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