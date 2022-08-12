تعادل النادي الافريقي و شباب بلوزداد الجزائري وديا 1-1


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 11:37قراءة: 0 د, 21 ث
      
تعادل النادي الافريقي امس بملعب الشاذلي زويتن مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-1 في مباراة ودية تحضيرية للفريقين لعودة نشاط كرة القدم في بطولتي تونس والجزائر ضمن الموسم الجديد
ويستعد النادي الافريقي الذي يدربه برتران مارشان لخوض نصف نهائي كاس تونس مع النادي الصفاقسي يوم 2/3/4 سبتمبر المقبل بملعب حمادي العقربي برادس.

ومن جهته يجري فريق شباب بلوزداد الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي تربصا تحضيريا بتونس .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251239



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 12 أوت 2022 | 14 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:16 16:11 12:31 05:34 03:57
Babnet
32°
Babnet33°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2538°-2635°-2841°-2737°-30
  • Avoirs en devises
    23853,8

  • (11 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21800 DT        1$ =3,14863 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 aout)   1245,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   