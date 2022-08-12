تعادل النادي الافريقي و شباب بلوزداد الجزائري وديا 1-1

تعادل النادي الافريقي امس بملعب الشاذلي زويتن مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-1 في مباراة ودية تحضيرية للفريقين لعودة نشاط كرة القدم في بطولتي تونس والجزائر ضمن الموسم الجديد
ويستعد النادي الافريقي الذي يدربه برتران مارشان لخوض نصف نهائي كاس تونس مع النادي الصفاقسي يوم 2/3/4 سبتمبر المقبل بملعب حمادي العقربي برادس.
ومن جهته يجري فريق شباب بلوزداد الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي تربصا تحضيريا بتونس .
ويستعد النادي الافريقي الذي يدربه برتران مارشان لخوض نصف نهائي كاس تونس مع النادي الصفاقسي يوم 2/3/4 سبتمبر المقبل بملعب حمادي العقربي برادس.
ومن جهته يجري فريق شباب بلوزداد الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي تربصا تحضيريا بتونس .
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