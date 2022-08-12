تعادل النادي الافريقي و شباب بلوزداد الجزائري وديا 1-1

تعادل النادي الافريقي امس بملعب الشاذلي زويتن مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-1 في مباراة ودية تحضيرية للفريقين لعودة نشاط كرة القدم في بطولتي تونس والجزائر ضمن الموسم الجديدويستعد النادي الافريقي الذي يدربه برتران مارشان لخوض نصف نهائي كاس تونس مع النادي الصفاقسي يوم 2/3/4 سبتمبر المقبل بملعب حمادي العقربي برادس.ومن جهته يجري فريق شباب بلوزداد الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي تربصا تحضيريا بتونس .