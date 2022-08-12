البريد التونسي يصدر سلسلة مـن 22 طابع بريدي تمّ تخصيصها لـ " نساء تونسيات"

يصدر البريد التونسي يوم غد، 13 أوت 2022، ولأول مرة سلسلة من 22 طــــابع بريدي تم تخصيصهــــا لـ "نساء تونسيات استطعن بجدارة التأثير في مجرى التــــاريخ والأحداث والمشاركة في رسم ملامح تونس الجميلة".وأفاد البريد التونسي، في بلاغ، الجمعة، أن هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بــها تعرض للبيع ابتــداء من يــوم 13 أوت 2022 بجـميع مـــكــاتب البــريد، كــما يــمكـــن اقتنــاؤهـــا عـــــن بـعــد عــبر الأنتــرنــات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.وأشار إلى أنه، بالتعــاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولـة وكبار السنّ، سيقام معرضا للطوابع البريدية بقاعة الأخبـــار بتونس العاصمة من 11 إلى 14 أوت 2022 يتمّ خلاله عرض صور مكبّرة لهذه الطوابع البريدية وتركيز نقطة بيع لمختلف المنتوجات المتصلة بهذا الإصدار