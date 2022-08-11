استعدادا للدور نصف النهائي للكاس - مباراة ودية بين مستقبل المرسى والنادي الافريقي يوم الاحد


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 15:45قراءة: 0 د, 18 ث
      
يستضيف مستقبل المرسى يوم الاحد القادم النادي الافريقي بملعب عبد العزيز الشتيوي (س 17) في مباراة ودية تدخل في اطار استعداد الفريقين للدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2021-2022.
وستقام مقابلتا الدور نصف النهائي يومي 27 و28 اوت الجاري.

ويتبارى مستقبل المرسى مع اتحاد بن قردان فيما يواجه النادي الافريقي النادي الصفاقسي في المربع الذهبي لمنافسات الاميرة.


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