ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8):فتح باب التسجيل لطلب الاعتماد للصحافيين


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 19:36قراءة: 0 د, 25 ث
      
(وات) افادت اللجنة الوطنية لتنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8) التي ستنعقد بتونس يومي 27 و28 أوت 2022، في بلاغ لها اليوم الاربعاء بانه تم فتح باب التسجيل لطلب الاعتماد للصحافيين بمختلف وسائل الاعلام الوطنية الذين سيتولون تغطية أشغال هذا الحدث داعية الى ضرورة تعمير الاستمارة المنشورة على الموقع الرسمي للندوة www.ticad8.tn.
وقد حدد آخر أجل لتقديم مطالب الاعتماد يوم 14 اوت 2022.

ويمكن للصحافيين وفق ما ورد في نص البلاغ التواصل مع وحدة العلاقة مع الصحفيين عبر البريد الالكتروني :
Communication@ticad8.tn

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