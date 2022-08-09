رابطة أبطال افريقيا (الدور الأول التمهيدي): نتائج القرعة

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رايفرس يونايتد (نيجيريا) - واتانغا (ليبيريا)ستاد مانغي (الغابون) - بلاتو يونايتد (نيجيريا)نادي نيجيليك (النيجر) - سوار (غينيا)الجيش (رواندا) - الاتحاد المنستيري (تونس)نادي بانغي (افريقيا الوسطى) - فايبرز (اوغندا)فولكان كلوب (جزر القمر) - لاباس (السيشل)نادي القطن (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار)هاوكس (غامبيا) - حوريا (غينيا)آسكو دي كارا (طوغو) - نواذيبو (موريتانيا)كازامانس (السينغال) - شبيبة القبائل (الجزائر)مونغومو (غينيا الاستوائية) - جوليبا (مالي)بو رانجرز (سيراليون) - شباب بلوزداد (الجزائر)زالان (جنوب السودان) - يونغ آفريكانز (تنزانيا)سان جورج (اثيوبيا) - الهلال (السودان)آرتا سولار 7 (جيبوتي) - المريخ (السودان)كا آم كا آم (زنجبار) - أهلي طرابلس (ليبيا)فلومبو (بورندي) - الاتحاد (ليبيا)إيليكت سبور (التشاد) - الزمالك (مصر)كاب تاون (جنوب افريقيا) - أوتوهو (الكونغو)بلاك بولز (الموزمبيق) - بيترو أتليتيكو (أنغولا)ريد آراوز (زامبيا) - بريميرو دي آغوستو (أنغولا)بيغ بولاتس (مالاوي) - سيمبا (تنزانيا)سيفا (مدغشقر) - روايال ليوبار (ايسواتيني)ماتلاما (ليزوتو) - كوتون سبور (الكامرون)كاديوغو (بوركينافاسو) - آشانتي كوتوكو (غانا)غابورون (بوتسوانا) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو)تجرى مباريات الذهاب ما بين 9, 10 و 11 سبتمبر, والاياب ايام 16 و 17 و 18 سبتمبر 2022.