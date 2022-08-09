رابطة أبطال افريقيا (الدور الأول التمهيدي): نتائج القرعة


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 20:47قراءة: 1 د, 4 ث
      
في ما يلي نتائج عملية قرعة الدور التمهيدي الأول لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم, التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الكنفيدرالية الافريقية (الكاف) بالقاهرة المصرية:


رايفرس يونايتد (نيجيريا) - واتانغا (ليبيريا)
ستاد مانغي (الغابون) - بلاتو يونايتد (نيجيريا)
نادي نيجيليك (النيجر) - سوار (غينيا)

الجيش (رواندا) - الاتحاد المنستيري (تونس)
نادي بانغي (افريقيا الوسطى) - فايبرز (اوغندا)
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فولكان كلوب (جزر القمر) - لاباس (السيشل)
نادي القطن (البنين) - آسيك ميموزا (كوت ديفوار)
هاوكس (غامبيا) - حوريا (غينيا)
آسكو دي كارا (طوغو) - نواذيبو (موريتانيا)
كازامانس (السينغال) - شبيبة القبائل (الجزائر)
مونغومو (غينيا الاستوائية) - جوليبا (مالي)
بو رانجرز (سيراليون) - شباب بلوزداد (الجزائر)
زالان (جنوب السودان) - يونغ آفريكانز (تنزانيا)
سان جورج (اثيوبيا) - الهلال (السودان)
آرتا سولار 7 (جيبوتي) - المريخ (السودان)
كا آم كا آم (زنجبار) - أهلي طرابلس (ليبيا)
فلومبو (بورندي) - الاتحاد (ليبيا)
إيليكت سبور (التشاد) - الزمالك (مصر)
كاب تاون (جنوب افريقيا) - أوتوهو (الكونغو)
بلاك بولز (الموزمبيق) - بيترو أتليتيكو (أنغولا)
ريد آراوز (زامبيا) - بريميرو دي آغوستو (أنغولا)
بيغ بولاتس (مالاوي) - سيمبا (تنزانيا)
سيفا (مدغشقر) - روايال ليوبار (ايسواتيني)
ماتلاما (ليزوتو) - كوتون سبور (الكامرون)
كاديوغو (بوركينافاسو) - آشانتي كوتوكو (غانا)
غابورون (بوتسوانا) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو)
تجرى مباريات الذهاب ما بين 9, 10 و 11 سبتمبر, والاياب ايام 16 و 17 و 18 سبتمبر 2022.


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