اتحاد بن قردان في تربص مغلق بسوسة استعدادا للقاء الكاس ضد مستقبل المرسى

اعلن الاتحاد الرياضي ببن قردان ان فريق الاكابر لكرة القدم يجري تربصا مغلقا بسوسة لمدة 10ايام استعدادا لمباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس لموسم 2021-2022 التي ستجمعه بمستقبل المرسى في بداية شهر سبتمبر المقبل.وكان اتحاد بن قردان عزز صفوفهخلال هذه الصائفة بكل من الحراس علي القلعي والبشير العباسي واحمد العبيدي والمدافعين محمد أمين زغادة ومحمد فارس بن عبو وجوهر بن حسن ولاعب الوسط يوسف المصراطي الى جانبتجديد عقد جاسم عبشة.ويشرف المدرب نضال الخياري على المقاليد الفنية للفريق.