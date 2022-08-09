اتحاد بن قردان في تربص مغلق بسوسة استعدادا للقاء الكاس ضد مستقبل المرسى


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 19:28قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن الاتحاد الرياضي ببن قردان ان فريق الاكابر لكرة القدم يجري تربصا مغلقا بسوسة لمدة 10ايام استعدادا لمباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس لموسم 2021-2022 التي ستجمعه بمستقبل المرسى في بداية شهر سبتمبر المقبل.
وكان اتحاد بن قردان عزز صفوفه

خلال هذه الصائفة بكل من الحراس علي القلعي والبشير العباسي واحمد العبيدي والمدافعين محمد أمين زغادة ومحمد فارس بن عبو وجوهر بن حسن ولاعب الوسط يوسف المصراطي الى جانب
تجديد عقد جاسم عبشة.
ويشرف المدرب نضال الخياري على المقاليد الفنية للفريق.



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