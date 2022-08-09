وزير السياحة في جلسة حول تنفيذ برنامج جربة دون بلاستيك : قرار شجاع وإنجاحه مسؤولية لتعميم هذه التجربة ببقية المناطق

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التأمت مساء أمس بمقر بلدية حومة السوق بجربة جلسة عمل أشرف عليها وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، تمحورت حول تنفيذ برنامج جربة دون بلاستيك ذي الاستعمال الواحد الذي انطلق في تجربة نموذجية بالجزيرة بداية من 1 أوت، بعد إصدار البلديات الثلاثة قرارا مشتركا لمنع البلاستيك بالجزيرة. وأوصت الجلسة بوضع خطة اتصالية واضحة حول هذا البرنامج وتطوير الحملة التحسيسية والدعائية وتوسيع انخراط المجتمع المدني والمواطن والهياكل العمومية في هذه الخطة.وثمن الوزير قرار البلديات منع البلاستيك بالجزيرة ومبادرتهم بأن يكونوا السباقين في تونس بتجربة نموذجية ستعمم عند نجاحها على كامل مناطق البلاد، وهو ما يحمل المسؤولية أكثر لكل أبناء الجزيرة، من أجل إنجاح هذا البرنامج الذي من شأنه أن يجعل من جربة وجهة سياحية مستدامة وأن يعزز إشعاع الجزيرة أكثر. كما أكد حرصه على دعم وزارته ووزارة البيئة الخطة التسويقية لمشروع جربة دون بلاستيك.وقال الوزير إن قرار منع البلاستيك قرار شجاع ومهم يحمل عدة أبعاد ورمزية، وقد تم اتخاذه في الوقت المناسب، معتبرا أنه يعد خطوة مهمة للقضاء على التلوث البصري، ستعقبها خطوات أخرى لمعالجة اشكالية النفايات وجمالية المحيط والقضاء على التلوث حتى تصبح هذه الجزيرة وجهة سياحية خضراء ومستدامة تؤهلها في يوم ما الى احتضان تظاهرة كوب 29 او 30 التي تهتم بالتغيرات المناخية، على حد تعبيره.واستعرض ممثل بلدية حومة السوق فوزي بوصفارة برنامج تنفيذ جربة دون بلاستيك وخاصة في الفترة التوعوية من خلال اعداد خطة تواصلية ترتكز على عدة عناصر منها طباعة مطويات ومعلقات تحت شعار "معا من اجل جربة نظيفة" ووضع صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي استقطبت 12 الف مشارك الى جانب الانخراط في تظاهرات ثقافية واستغلالها للتوعية بضرورة منع استعمال البلاستيك، ومنها المشاركة في مهرجان الفيلم البيئي بجربة في انتظار اعداد ومضات اشهارية وتضمينها على محامل رقمية، على ان تتواصل هذه المرحلة التحسيسية الى حين الانطلاق في التنفيذ والردع ومعاقبة المخالفين وفق العقوبات التي نص عليها القرار البلدي المشترك من حجز وخطايا مالية.وتطرق المشاركون في الجلسة الى مسائل اخرى واشكاليات تعيشها الجزيرة في هذه الفترة منها ارتفاع عدد الوافدين ونقص مادة الدقيق ما أثر على توفر الخبز، فضلا عن صعوبة التنقل داخلها بسبب الضغط على سيارات التاكسي وازمة البطاحات وطول الانتظار عند الدخول الى الجزيرة بالخصوص عبر البطاحات الى جانب اضطراب توزيع الماء الصالح للشراب وصعوبة البلديات في التعاطي مع نفايات متزايدة في ظل نقص امكانياتها اللوجستية والبشرية والبحث عن حل دائم وجذري للنفايات. وقد شدد الوزير على بذل الجهود مع مختلف المتدخلين من أجل معالجة الاشكاليات المطروحة والتدخل العاجل لحلها والتخفيف من وطاتها.جدير بالذكر أن جزيرة جربة تشهد ارتفاعا كبيرا لعدد الوافدين عليها وخاصة من السوق الداخلية والسوق الفرنسية وحسب وزير السياحة فإن المنطقة السياحية جربة جرجيس استقبلت 510 الاف سائح منذ بداية السنة الى نهاية شهر جويلية بزيادة بلغت 146 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وبلغت الليالي المقضاة 2 فاصل 4 مليون ليلة مقضاة بزيادة قدرها 218 بالمائة مقارنة بنفس تلك الفترة ما جعلها تقترب من نتائج سنة 2019 المرجعية وتتصدر المناطق السياحية وطنيا.وختم وزير السياحة زيارته كامل نهار أمس الى ولاية مدنين بزيارة تفقدية غير معلنة لعدد من الوحدات الفندقية، حيث عاين ظروف الاستقبال والطبخ والخزن وثمن جهود المتدخلين وحرصهم على حسن تسيير الوحدة وتوفير الخدمات الجيدة والصحية للحرفاء، فيما رفع ملاحظات لدى وحدات فندقية أخرى دعا الى تجاوزها وتحسينها بشكل عاجل قبل اتخاذ قرار الغلق في شأنها مشددا في كل ذلك على العمل على احترام الجودة وشروط الصحة والسلامة واليقظة والانتباه.