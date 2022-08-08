مسابقات الاندية الافريقية - الترجي والافريقي والنادي الصفاقسي معفاة من الدور الاول

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان اندية الترجي الرياضي في رابطة ابطال افريقيا والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي في كاس الكونفدرالية الافريقية معفاة من خوض الدور التمهيدي للمسابقتين القاريتين للموسم الرياضي 2022-2023.وفي المقابل، اشارت الجامعة الى ان الاتحاد المنستيري سيكون مطالبا بخوض الدور التمهيدي في رابطة ابطال افريقيا.وستجرى عملية قرعة الادوار التمهيدية لمسابقتي رابطة الابطال وكاس الكونفديرالية غدا الثلاثاء بالقاهرة بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس.وسيقام الدور التمهيدي الاول في 9-11 سبتمبر ذهابا و16-18 من نفس الشهر ايابا فيما سيجرى الدور التمهيدي الثاني في 7-9 اكتوبر ذهابا و14-16 من الشهر ذاته ايابا.