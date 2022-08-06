تصفيات امم افريقيا لاقل من 23 عاما - المنتخب التونسي معفى من الدور الاول

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، ان المنتخب الاولمبي التونسي اعفي من خوض الدور الاول من تصفيات كاس امم افريقيا لاقل من 23 عاما، المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.واشارت الجامعة الى انه تم تاكيد مشاركة 39 منتخبا في التصفيات. وستتاهل سبعة منتخبات الى المرحلة النهائية بالاضافة الى المنتخب المغربي المتاهل اليا باعتباره منتخب البلد المنظموفي ما يلي برنامج التصفيات:الــــدّور الأول : المنتخب الاولمبي التونسي معفىالــــدّور الثّـــاني: المنتخب الاولمبي التونسي سيتبارى ذهابا وايابا مع أحد المنتخبات التالية: زمبيا-الكونغو-السودان - غينيا- سياراليوني - أوغندا أو البنين.• الذهاب: بين 21 و23 أكتوبر 2022•الاياب : بين 28 و 30 أكتوبر 2022الدور الثالث :تخوض المنتخبات ال14 المتاهلة من الدور الثاني مقابلتين بنظام الإقصاء المباشر ذهابا وإيابا.• مباريات الذهاب والإياب في الفترة بين 20 و28 مـــارس 2022.