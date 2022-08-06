تصفيات امم افريقيا لاقل من 23 عاما - المنتخب التونسي معفى من الدور الاول


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 15:32قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، ان المنتخب الاولمبي التونسي اعفي من خوض الدور الاول من تصفيات كاس امم افريقيا لاقل من 23 عاما، المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.
واشارت الجامعة الى انه تم تاكيد مشاركة 39 منتخبا في التصفيات. وستتاهل سبعة منتخبات الى المرحلة النهائية بالاضافة الى المنتخب المغربي المتاهل اليا باعتباره منتخب البلد المنظم

وفي ما يلي برنامج التصفيات:
الــــدّور الأول : المنتخب الاولمبي التونسي معفى
الــــدّور الثّـــاني: المنتخب الاولمبي التونسي سيتبارى ذهابا وايابا مع أحد المنتخبات التالية: زمبيا-الكونغو-السودان - غينيا- سياراليوني - أوغندا أو البنين.

• الذهاب: بين 21 و23 أكتوبر 2022
•الاياب : بين 28 و 30 أكتوبر 2022
..


الدور الثالث :
تخوض المنتخبات ال14 المتاهلة من الدور الثاني مقابلتين بنظام الإقصاء المباشر ذهابا وإيابا.
• مباريات الذهاب والإياب في الفترة بين 20 و28 مـــارس 2022.

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