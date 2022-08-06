فيديو... سيف الدين الجزيري هداف مع الزمالك امام الجونة


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 09:37قراءة: 0 د, 34 ث
      
سجل المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هدفا ليساهم في الفوز العريض الذي حققه فريقه الزمالك على مضيفه الجونة 4-1 مساء الجمعة لحساب الجولة التاسعة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.


وتقدم الزمالك بثنائية خلال الشوط الاول عن طريق احمد سيد زيزو في الدقيقتين 7 من ركلة جزاء و38 قبل ان يضيف سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في الدقيقة 57 ليعمق امام عاشور بعدها الفارق الى اربعة اهداف في الدقيقة 81. وقلص الجونة الفارق في الدقيقة 83 بواسطة الاثيوبي شيمليس بيكيلي.

وعزز الزمالك صدارته برصيد 69 نقطة على بعد 10 نقاط من بيراميدز صاحب المركز الثاني من 28 مباراة بينما ياتي الاهلي في المرتبة الثالثة بمجموع 56 نقطة من 27 مقابلة.



..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250949



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 06 أوت 2022 | 8 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:23 16:13 12:32 05:29 03:50
Babnet
34°
Babnet34°Babnet% 40:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2836°-2535°-2635°-2632°-26
  • Avoirs en devises
    23965,4

  • (5 aout)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,21018 DT        1$ =3,15027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 aout)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   