فيديو... سيف الدين الجزيري هداف مع الزمالك امام الجونة

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سجل المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هدفا ليساهم في الفوز العريض الذي حققه فريقه الزمالك على مضيفه الجونة 4-1 مساء الجمعة لحساب الجولة التاسعة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.وتقدم الزمالك بثنائية خلال الشوط الاول عن طريق احمد سيد زيزو في الدقيقتين 7 من ركلة جزاء و38 قبل ان يضيف سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في الدقيقة 57 ليعمق امام عاشور بعدها الفارق الى اربعة اهداف في الدقيقة 81. وقلص الجونة الفارق في الدقيقة 83 بواسطة الاثيوبي شيمليس بيكيلي.وعزز الزمالك صدارته برصيد 69 نقطة على بعد 10 نقاط من بيراميدز صاحب المركز الثاني من 28 مباراة بينما ياتي الاهلي في المرتبة الثالثة بمجموع 56 نقطة من 27 مقابلة.