سيدي بوزيد: الدورة ال29 من مهرجان سيدي علي بن عون الدولي من 5 الى 11 أوت

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أعلنت اليوم الثلاثاء الهيئة المديرة للمهرجان الدولي سيدي علي بن عون خلال ندوة صحفية انتظمت بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون عن تنظيم الدورة ال29 من مهرجان الولي الصالح سيدي علي بن عون من 5 إلى 11 أوت وذلك تحت شعار " منذ 1808 يتطور:تراث أصالة حداثة" بمشاركة حوالي 29 فرقة فنية من تونس وليبيا.وقد تمت برمجة سهرة لفنان الراب كافون وعرض مسرحي بالمركب الثقافي يوم 6 اوت وعرض لمجموعة "نقش" للفنون الشعبية من فلسطين يوم 7 أوت قبيل الافتتاح الرسمي الذي سيكون يوم 8 أوت بعروض متنوعة للفروسية بمشاركة فرق في فروسية المشاف والرقص بالقاربيلا بالإضافة إلى معرض مغاربي للصناعات التقليدية وخيمة الشعر الشعبي والغناء البدوي بمشاركة عدد من الشعراء.ويتواصل البرنامج يوم 9 أوت بعروض أخرى في فروسية المشاف وعرض أغنية صوفية لفرقة "ناس الفقرا".وتختتم الدورة 29 للمهرجان يوم 11 اوت بعروض تخص المحفل والجحفة والعرس التقليدي والمشاف تؤمنها فرقة صناديد الدهماني للفنون الشعبية وفرقة الفنون الشعبية الليبية وعرض فرقة "ابناء درج" للفنون الشعبية ومجموعة أفراح البادية وعرض عقد الدولة قصر بن غشير من ليبيا وعرض عقد الفوار قبلي في حين خصص يوم 11 أوت لتكريم وتوديع الفرق المشاركة.ويذكر أن مهرجان سيدي علي بن عون انطلق منذ سنة 1808 كتجمع من الأهالي والزوار من المناطق المجاورة في شكل "زردة" وبداية من سنة 1992 أصبح مهرجانا وطنيا ثم مغاربيا سنة 2016 ويمتد المهرجان على مدى 4 أيام حيث تشهد المنطقة حركية تجارية وثقافية كبيرة على مدار اليوم. كما يعتبر المهرجان أكبر تظاهرة ثقافية تراثية شعبية في تونس وشمال افريقيا لصبغته الخاصة التي ينفرد بها، حيث يصل عدد الزائرين حوالي 400 ألف زائر، وفق تقديرات الهيئة المشرفة على المهرجان خلال الدورات السابقة.