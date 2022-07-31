سليانة: السيطرة على حريق جبل وادي المالح بمعتمدية كسرى

تمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بسليانة بعد ظهر اليوم الأحد من السيطرة على حريق جبل وادي المالح بمعتمدية كسرى الواقع بين منطقتي بوعبد الله والمنصورة الشمالية.وذكر مصدر من الحماية المدنية ل"وات" أن الحريق اندلع في 3 مناطق مختلفة وأتى على حوالي هكتارين من أشجار الصنوبر الحلبي وقد تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية و6 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة الغابات.وأضاف ذات المصدر إن وحدات الحماية المدنية والغابات لا تزال متواجدة بمكان الحريق للقيام بعمليات التبريد.يذكر أن والي سليانة وليد العباسي تحول الى مكان الحريق لمعاينة الأضرار، مرفوقا بالمدير الجهوي للحماية المدنية ورئيس فرقة الحماية المدنية بمكثر ورئيس البلدية والمعتمد ورئيس مركز الغابات بكسرى ووحدات الحرس الوطني.