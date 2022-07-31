المخرج شاهين بالريش يفوز بجائزة أحسن سيناريو في مهرجان تافسوت للسينما الأمازيغية بالمغرب

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توج المخرج الشاب شاهين بالريش، أصيل ولاية قابس، بجائزة أحسن سيناريو عن فيلمه الوثائقي "تمورثيو أزرو: ذاكرة القادم"، في الدورة الرابعة لمهرجان "تافسوت للسينما الأمازيغية" الذي انتظم مؤخرا بالمغرب.وهذا الفيلم هو ثمرة بحث وتوثيق قام به المخرج الشاب شاهين بالريش لفترة دامت عشر سنوات، وتركز حول قرية الزراوة، وهي من القرى الأمازيغية بقابس، والتي هجرها أهلها ولم تبق منها إلا بعض البنايات والمعالم التي شجعت العديد من المخرجين السينمائيين العالميين على تصوير لقطات من أفلامهم بها، ومن بينها أفلام "العطش الأسود" و"الانسان البدائي" و"مريم العذراء".ويسلط هذا الشريط، الذي يدوم 66 دقيقة، الضوء على فترة تمتد قرابة القرن من تاريخ بلدة الزراوة القديمة "أزرو" الأمازيغية، وهو بذلك يوثق جانبا هاما من تاريخ الأمازيغ في تونس، بالاستناد إلى شهادات لسكان هذه القرية الذين شكلوا أبطال هذا الفيلم، وتحدثوا عن عادات القرية وتاريخها وحكاياتها، بكل عفوية.وكان شاهين بريش قدم عرضا أول لهذا الفيلم الوثائقي بقرية الزراوة الجديدة يوم 18 جويلية الجاري، وهو ما ترك أطيب الأثر لدى أهالي هذه المنطقة، الذين يعتزون أيما اعتزاز بقريتهم القديمة، وطالبوا في مناسبات عديدة بترميمها واستثمارها في دفع النشاط السياحي والإنتاج السينمائي، لما تتميز به من خصوصية تاريخية ومشاهد طبيعية جميلة.