مصالح الحرس الديواني تحجز 73 ألف علبة سجائر مهربة

..





تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصمار التابعة لفصيل تطاوين من حجز كميّة هامة من السجائر المهربة محمّلة على متن ثلاث سيّارات رباعية الدفع وذلك إثر العثور عليها عالقة وسط الكثبان الرملية في المنطقة الصحراوية بجهة الصمار، وذلك في إطار مكافحة تهريب مواد التبغ على كامل التراب الوطني.وأفادت الإدارة العامّة للديوانة في بلاغ صادر عنها، الجمعة، أن دورية فرقة الحرس الديواني قد ضبطت على متن السيّارات المذكورة 62 ألف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر بقيمة جملية ناهزت 93ألف دينار في ما قدرت قيمة وسائل النقل ب300 ألف دينار.وتمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالفحص، في السياق ذاته، من حجز 11 ألف علبة سجائر مهربة وذلك إثر عملية مطاردة لسيّارة تحمل ترقيم تونسي رفض سائقها الامتثال لإشارة أعوان الديوانة بالوقوف لتتم ملاحقته.وايقاف السيارة وتفتيشها تم العثور على كميّة السجائر المهربة إضافة إلى 195 كلغ من مادة الجيراك و500 شمروخ، بقيمة جملية قدرت ب 80 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.