إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين جامعة كرة اليد والمدرب سامي السعيدي

قرر المكتب الجامعي لكرة اليد إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب الوطني لمنتخب الأكابر سامي السعيدي. وذلك في اجتمتاع المكتب عن بعد يوم امس .وتمّ تشكيل لجنة تتكون من كل من كريم الهلالي رئيس الجامعة بصفته رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، و زياد نطاط المسؤول الأول على منتخب الأكابر ومحمد أمين بن عمارة المدير الفني الوطني للقيام بكل المفاوضات والمشاورات لانتداب مدرب وطني لمنتخب الأكابر.كما قرر المكتب الجامعي دعوة ممثلي نوادي بطولة قسم النخبة أكابر لعقد اجتماع يوم السبت 6 أوت المقبل بمدينة الحمامات وذلك بعد ان تم تحديد الصيغة النهائية لنظام البطولة الذي سيتمّ اعتماده في الموسم الرياضي القادم، وبعد ضبط الرزنامة العامة للموسم من قبل كل من الإدارة الفنية الوطنية ولجنة المسابقات...