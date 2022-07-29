عثمان جنيح يعود الى رئاسة النجم الرياضي الساحلي

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أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعيين هيئة مديرة جديدة برئاسة اللاعب والرئيس السابق للنادي عثمان جنيج للاشراف على تسيير الجمعية في الفترة القادمة وذلك عقب اجتماع انعقد مساء أمس بمقر النادي بحضور أعضاء اللجنة العليا للدعم و أعضاء من الهيئة المديرة المتخلية.وكان عثمان جنيح تراس الهيئة المديرة للنجم الساحلي في الفترة من 1993 الى -2006وأورد النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية أنّ القرار اتخذ "لعدم وجود ترشحات للجلسة العامة الإستثنائيّة التي تم الإعلان عليها سابقا.وستتكون تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنجم الرياضي الساحلي على النحو التالي:-عثمان جنيح رئيس-حامد كمون نائب رئيس أول، رئيس اللجنة الرياضية-رضا بن عثمان نائب رئيس، رئيس اللجنة القانونية-رضا الغزي نائب رئيس، رئيس اللجنة المالية-حسن الشواش نائب رئيس، رئيس لجنة التسويق والتنظيم-كمال بن عثمان أمين مال-قيس بن أحمد ناطق رسمي-أمين الرايس نائب رئيس اللجنة الرياضية-حمودة بوعزة نائب رئيس اللجنة القانونيةو سيتولى رفيق بركة مهام الكاتب العام.