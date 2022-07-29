تظاهرة "بيوتنا تقاسيم وكلمات" من 1 إلى 31 أوت 2022

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"بيوتنا تقاسيم وكلمات" عنوان تظاهرة ثقافية تنظمها إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية من 1 إلى 31 أوت 2022.وتقام هذه التظاهرة في الفضاء الأسري وتتضمن ثلاث محطات هامة وهي مسابقة في الشعر ومسابقة في الحكي والخرافة الشعبية إلى جانب مسابقة لإنتاج قصة رقمية تفاعلية.ويتم في كل مسابقة تقسيم المشاركين إلى أربع فئات عمرية (من 04 إلى08 سنوات /من 09 إلى 15 سنة/ من 16 إلى 20سنة / من 21 إلى 30 سنة). ويمكن للمشاركين إرسال أعمالهم عن طريق مكتباتهم أو تحميلها مباشرة على صفحة المسابقة وتختتم هذه التظاهرة بحفل تتويج للفائزين (04 عن كل فئة عمرية) بجوائز تشجيعية وأخرى مالية.ووفق بلاغ صادر عن الوزارة فإن هذه التظاهرة تهدف إلى توطين فعل القراءة والكتاب في الفضاء الأسري وتوطيد العلاقة مع مؤسسات العمل الثقافي خاصة شبكة المكتبات العمومية كحاضنة لكل التعبيرات الثقافية الإبداعية، حتى يكون لها الدور الريادي في الارتقاء بالذوق العام ويحافظ على الهوية والثقافة الوطنية.فبالنسبة إلى مسابقة الشعر، يتعين على الراغبين في المشاركة نظم أبيات شعرية في الشعر الحر أو العمودي. وسيتم تقييم الأعمال باعتماد معياري جودة القصائد والإلقاء من قبل لجنة تحكيم خاصة بالمسابقة.أما بخصوص مسابقة الحكي والخرافة، فيجب تقديم قصة أو خرافة يستحسن أن تستلهم من أحد كتب المكتبة العمومية ويمكن أن تكون من وحي خيال المشارك أو من المخزون الثقافي التونسي أو العالمي كحكايات العروى مثلا أو غيرها، وتقدم باللغة العربية أو غير العربية. ويمكن للمشارك ارتداء ملابس تحيي التراث التونسي أوإعداد ديكور خاص بالحكاية المقدمة أو مرافقة موسيقية أو مؤثرات أخرى.وتتمثل مسابقة القصة الرقمية التفاعلية، في إنتاج قصة رقمية تفاعلية يستحسن أن تستلهم من أحد كتب المكتبة العمومية أو أن تكون من وحي خيال المشارك تقدم باللغة العربية أو غير العربية. و يمكن الاعتماد على عديد البرمجيات الحرة التي تساعد على إنتاج قصص رقمية تفاعلية (مثال cratch 2.0 editor المتاح مجانا على الواب (.ويسجل العمل في شكل فيديو لا يتجاوز 15 دقيقة ولا يقل عن 5 دقائق بالنسبة للقصة الرقمية والخرافة الشعبية ولا يتجاوز 5 دقائق ولا يقل عن دقيقتين بالنسبة للشعر، ويمكن للمتسابق تسليم العمل المنجز لأمين المكتبة الراجع لها بالنظر لإتمام عملية المشاركة أو تحميله مباشرة على صفحة مسابقة "بيوتنا تقاسيم وكلمات".كما ينبغي على المشاركين تقديم معطيات في بداية تسجيل الفيديو تتضمن الاسم واللقب والسن وعنوان القصيدة والمكتبة الراجع لها بالنظر، علما أنه يمكن للمشارك تقديم أكثر من عمل .