المهدية : "نسائم القراءة" تهب على عاصمة الفاطميين في المهرجان الوطني لمصيف الكتاب

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هبت "نسائم القراءة"، مساء جمعة، على عاصمة الفاطميين احتفاء بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، الذي تنظمه المكتبة الجهوية إلى غاية 12 أوت المقبل.وتنوعت أركان هذا المهرجان الوطني في دورته التاسعة والعشرين، على شواطئ رجيش والمهدية، بين المطالعة والورشات والمعارض والعروض المسرحية والتنشيط الإذاعي والمسابقات علاوة على المراوحات الشعرية.واشتمل البرنامج على كرنفال تنشيطي وخيمة شاطئية تحتضن معرضا للكتب إلى جانب عرض راقص يجمل عنوان "يا تونس الخضراء".وانطلق أمس ورشات مؤطرة من قبل مختصين من بينها ورشة "حلم القصص السريالية" و"التصفح الذكي" و"يوقا المطالعة" و"مسرحية القصة ومسرحيتها" وورشة "الرمل الملون" مع عرض لمسرحية "خيمة العم عياد" ومعرض لوحات تشكيلية.وتضمن البرنامج، أيضا، ورشة "المجموعة البيئية انطلاقا من القصة" وعرضا لمسرحية "الخير والشر" بالإضافة إلى جلسة حوارية حول "التطرف العنيف".ويعرض على شاطئ رجيش فيلم بيئي يليه نقاش مفتوح وحملة تحسيسية وعرض تنشيطي لفائدة الأطفال بالإضافة إلى عرض موسيقي والعاب شاطئية.وتنتقل التظاهرة، يوم 24 جويلية، إلى بشواطئ المهدية لعرض "رحلة الحكاية عبر المواقع الأثرية بالمهدية" ومعرض للفنون التشكيلية وورشة لصنع مجسم وشريط مصور لقصة "عروس البحر".وتتنوع فقرات المهرجان إلى غاية 12 أوت، لتراوح بين العروض المسرحية والراقصة ومسابقات مختلفة قبل أن تختتم الأنشطة بأمسية شعرية يؤثثها عدد من الشعراء التونسيين.