القيروان: ارتفاع نسق الانشطة الدعائية خلال الأسبوع الثالث من حملة الاستفتاء

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ارتفع نسق الانشطة الدعائية خلال الأسبوع الثالث من حملة الاستفتاء على مشروع الدستور بالدائرة الانتخابية القيروان، بالمقارنة مع الأسبوعين الأول والثاني اللذبن اتسما بنسق بطيئ للانشطة التي ارتكزت في اغلبها على توزيع المطويات.وتم منذ انطلاق الحملة الانتخابية تنظيم 12 نشاطا دعائيا 11 منها قام بها اشخاص طبيعيون في حين نظم حزب واحد خيمة دعائية مقابل الغاء 9 أنشطة دعائية لأسباب تنظيمية تتعلق باصحابهاولم يتم تسجيل انشطة معارضة للاستفتاء على مشروع الدستور الى حد اليوم الإربعاء، في حين ارتكزت الأنشطة الدعائية المناصرة على الاتصال المباشر وتنظيم الخيمات الدعائية والاجتماعات العامةونظم اليوم الأربعاء كل من جهاد المحرزي وسامي حمداوي بصفتهما شخصين طبيعيين اجتماعين عامين بكل من السبيخة وبوحجلة وقاما بتوزيع مطويات تفسر اهم مبادئ مشروع الدستور وتحث المواطنين على التوجه بكثافة يوم الاقتراع و"التصويت بنعم على مشروع الدستور"كما دعا الصحبي بن خليفة بصفته شخصا طبيعيا خلال حملة تفسيرية وسط مدينة الوسلاتية إلى مساندة مشروع الدستور معتبرا ان الاستفتاء فرصة للقطع مع ما عاشته البلاد من عدم استقرار أمني واقتصادي واجتماعي في السنوات الماضيةويتواصل للأسبوع الاخير من الحملة الدعائية غياب تعليق الملصقات والبيانات السياسية بالأماكن المخصصة لها سواء من مناصري حملة الاستفتاء أو معارضيها.ولم تسجل الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان خلال هذه الفترة من الحملة الدعائية احداث عنف أو منعا للاجتماعات التي تم تنظيمها.وفي المقابل تم إلى حد الآن تسجيل 4 مخالفات تمثلت بالخصوص في تنظيم نشاط غير مصرح به وتعليق لافتات غير مؤشر عليها من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان وتعليق لافتات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، بحسب ما افاد به (وات) عضو الهيئة رضوان الفطناسي.ويشار إلى أن عدد الناخبين والناخبات بالدائرة الانتخابية القيروان بلغ 459 الف وفق اخر تحيين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 313 مركزا تضم أكثر من 600 مكتب اقتراع.