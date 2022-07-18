منتصر الطالبي ينضم الى لوريان الفرنسي


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 21:12قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن نادي لوريان الفرنسي المنتمي الى بطولة الدرجة الاولى لكرة القدم ، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي منتصر الطالبي للمواسم الخمسة القادمة.
وكان الطالبي (24 سنة) لعب في صفوف الترجي الرياضي التونسي قبل الانتقال الى ريزرسبور التركي ومنه الى فريق روبن كازان الروسي الذي لعب معه 27 مباراة في الموسم الماضي.

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