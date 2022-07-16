سيدي بوزيد: مرصد شاهد ينظم دورة تكوينية لفائدة 17 ملاحظا

نظّم مرصد شاهد اليوم السبت دورة تكوينية لفائدة ملاحظين لعملية الاستفتاء يوم 25 جويلية بالمركب الشبابي 17 ديسمبر في سيدي بوزيد، بهدف تكوين ملاحظين ومراقبين في مجال ملاحظة الانتخابات وفي النزاع الانتخابي.وبيّنت منسقة مرصد شاهد بولاية سيدي بوزيد دلال بوعزيزي في تصريح لـ(وات)، أنه تمّ تخصيص 17 ملاحظا بمعدّل ملاحظ لكل دائرة بلدية بولاية سيدي بوزيد، لتكوينهم في ملاحظة عملية فتح المكاتب ومراكز الاقتراع وعمليات الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج.وأشارت الى أن مرصد شاهد يعتمد على 48 منسّقا جهويا في مختلف الولايات وتقوم بتكوين 370 ملاحظا لمتابعة عملية الاستفتاء حول الدستور الجديد وسيتم تكوين 1050 ملاحظا لمتابعة الانتخابات القادمة.