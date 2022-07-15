النادي الصفاقسي يعلن عن تركيبة الاطار الفني الجديد بقيادة كريم دلهوم


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 13:14قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي اليوم الجمعة عن تركيبة الاطار الفني الجديد لفريق اكابر كرة القدم بقيادة المدرب كريم دلهوم.


ويضم الاطار الفني الى جانب كريم دلهوم ( مدرب أول) كل من طارق سالم ( مساعد مدرب أول) و شاكر البرقاوي ( مساعد مدرب ثان) ومراد الخميري (معد بدني أول) وأنيس كمون (معد بدني ثان) وعبد الغفار فرج الله ( مدرب حراس) و حسام بوصرصار ( مكلف بالمتابعة والإحصاء واللوجيستيك).
وستنطلق تحضيرات نادي عاصمة الجنوب للموسم الكروي الجديد يوم الاثنين القادم بداية من الساعة الخامسة بعد الظهر بملعب الطيب المهيري.


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