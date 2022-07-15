النادي الصفاقسي يعلن عن تركيبة الاطار الفني الجديد بقيادة كريم دلهوم

اعلن النادي الصفاقسي اليوم الجمعة عن تركيبة الاطار الفني الجديد لفريق اكابر كرة القدم بقيادة المدرب كريم دلهوم.
ويضم الاطار الفني الى جانب كريم دلهوم ( مدرب أول) كل من طارق سالم ( مساعد مدرب أول) و شاكر البرقاوي ( مساعد مدرب ثان) ومراد الخميري (معد بدني أول) وأنيس كمون (معد بدني ثان) وعبد الغفار فرج الله ( مدرب حراس) و حسام بوصرصار ( مكلف بالمتابعة والإحصاء واللوجيستيك).
وستنطلق تحضيرات نادي عاصمة الجنوب للموسم الكروي الجديد يوم الاثنين القادم بداية من الساعة الخامسة بعد الظهر بملعب الطيب المهيري.
ويضم الاطار الفني الى جانب كريم دلهوم ( مدرب أول) كل من طارق سالم ( مساعد مدرب أول) و شاكر البرقاوي ( مساعد مدرب ثان) ومراد الخميري (معد بدني أول) وأنيس كمون (معد بدني ثان) وعبد الغفار فرج الله ( مدرب حراس) و حسام بوصرصار ( مكلف بالمتابعة والإحصاء واللوجيستيك).
وستنطلق تحضيرات نادي عاصمة الجنوب للموسم الكروي الجديد يوم الاثنين القادم بداية من الساعة الخامسة بعد الظهر بملعب الطيب المهيري.
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