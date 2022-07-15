كرة القدم للسيدات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الجنوب افريقي 0-1 في الدور ربع النهائي

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انهزم المنتخب التونسي للسيدات امام نظيره الجنوب افريقي (0-1) مساء الخميس في الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالمغرب مفوتا بذلك فرصة التاهل المباشر لاول مرة في تاريخه الى نهائيات كاس العالم للسيدات المقررة العام القادم في استراليا وزيلندا الجديدة.وسجلت جيرمان سيوبوسنوي هدف منتخب جنوب افريقيا في الدقيقة 14وكان المنتخب التونسي حقق خلال الدور الاول من المسابقة القارية فوزا على الطوغو 4-1 مقابل هزيمتين امام كل من زمبيا 0-1 والكامرون 0-2وضمنت منتخبات المغرب ونيجيريا وزمبيا وجنوب افريقا ببلوغها الدور نصف النهائي التاهل الى نهائيات كاس العالم 2023.