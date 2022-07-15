كرة القدم للسيدات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الجنوب افريقي 0-1 في الدور ربع النهائي

انهزم المنتخب التونسي للسيدات امام نظيره الجنوب افريقي (0-1) مساء الخميس في الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالمغرب مفوتا بذلك فرصة التاهل المباشر لاول مرة في تاريخه الى نهائيات كاس العالم للسيدات المقررة العام القادم في استراليا وزيلندا الجديدة.
وسجلت جيرمان سيوبوسنوي هدف منتخب جنوب افريقيا في الدقيقة 14
وكان المنتخب التونسي حقق خلال الدور الاول من المسابقة القارية فوزا على الطوغو 4-1 مقابل هزيمتين امام كل من زمبيا 0-1 والكامرون 0-2
وضمنت منتخبات المغرب ونيجيريا وزمبيا وجنوب افريقا ببلوغها الدور نصف النهائي التاهل الى نهائيات كاس العالم 2023.
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وسجلت جيرمان سيوبوسنوي هدف منتخب جنوب افريقيا في الدقيقة 14
وكان المنتخب التونسي حقق خلال الدور الاول من المسابقة القارية فوزا على الطوغو 4-1 مقابل هزيمتين امام كل من زمبيا 0-1 والكامرون 0-2
وضمنت منتخبات المغرب ونيجيريا وزمبيا وجنوب افريقا ببلوغها الدور نصف النهائي التاهل الى نهائيات كاس العالم 2023.
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