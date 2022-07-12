استفتاء 25 جويلية: هيئة الانتخابات تمدد في آجال فترة تحيين مراكز الاقتراع لعموم الناخبين

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أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بلاغا بخصوص التمديد في آجال فترة تحيين مراكز الاقتراع بالنسبة لعموم الناخبين، بالنسبة للاستفتاء حول الدستور الجديد المقرر ليوم 25 جويلية الجاري.وجاء في البلاغ أنه تقرر التمديد في تلك الآجال، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 13 جويلية الجاري إلى غاية يوم الخميس 14 من الشهر ذاته بكافة مكاتب التحيين القارة بمقرات الإدارات الفرعية أو مقرات البلديات داخل الجمهورية.من جهة أخرى، أعلنت الهيئة أنها قررت إتاحة إمكانية قيام الناخب بعمليات التحيين تلك عبر الموقع الالكتروني للهيئة httpss://touenssa.isie.tn ، أو عبر خدمة الهاتف الجوال #194*.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد دعت يوم 8 جويلية الجاري جميع الناخبين المسجلين إلى أن يتثبتوا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها لاستفتاء 25 جويلية 2022 عبر خدمة الهاتف الجوال *195*ب و#، وذلك إثر التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين المسجلين في السجل الانتخابي دون علمهم.وكانت الحملات الخاصة بهذا الاستفتاء قد انطلقت يوم 3 جويلية وستتواصل الى يوم 23 من الشهر الجاري.ويفوق عدد المسجلين في السجل الانتخابي أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص.