كاس إفريقيا للأمم للسيدات 2022 : برنامج الدور ربع النهائي

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المغرب- بوتسوانازامبيا- السنغالجنوب إفريقيا- تونسالكاميرون- نيجيريايذكر ان المنتخبات الاربعة الفائزة في مباريات الدور ربع النهائي ستتأهل آليا لنهائيات كاس العالم 2023 المقررة من 20 جويلية الي 20 أوت باستراليا و زيلندا الجديدة.