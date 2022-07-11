كاس إفريقيا للأمم للسيدات 2022 : برنامج الدور ربع النهائي


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 16:33قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس إفريقيا للأمم سيدات لكرة القدم المقرر يومي 13 و 14 جويلية الجاري بالمغرب.


الاربعاء 13 جويلية 2022
المغرب- بوتسوانا
زامبيا- السنغال


الخميس 14 جويلية 2022
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جنوب إفريقيا- تونس
الكاميرون- نيجيريا

يذكر ان المنتخبات الاربعة الفائزة في مباريات الدور ربع النهائي ستتأهل آليا لنهائيات كاس العالم 2023 المقررة من 20 جويلية الي 20 أوت باستراليا و زيلندا الجديدة.


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