كاس إفريقيا للأمم للسيدات 2022 : برنامج الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس إفريقيا للأمم سيدات لكرة القدم المقرر يومي 13 و 14 جويلية الجاري بالمغرب.
الاربعاء 13 جويلية 2022
المغرب- بوتسوانا
زامبيا- السنغال
الخميس 14 جويلية 2022
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جنوب إفريقيا- تونس
الكاميرون- نيجيريا
يذكر ان المنتخبات الاربعة الفائزة في مباريات الدور ربع النهائي ستتأهل آليا لنهائيات كاس العالم 2023 المقررة من 20 جويلية الي 20 أوت باستراليا و زيلندا الجديدة.
الاربعاء 13 جويلية 2022
المغرب- بوتسوانا
زامبيا- السنغال
الخميس 14 جويلية 2022
جنوب إفريقيا- تونس
الكاميرون- نيجيريا
يذكر ان المنتخبات الاربعة الفائزة في مباريات الدور ربع النهائي ستتأهل آليا لنهائيات كاس العالم 2023 المقررة من 20 جويلية الي 20 أوت باستراليا و زيلندا الجديدة.
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