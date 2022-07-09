رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الإضحى مع قادة مصر وقطر والجزائر وفلسطين

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تبادل الرئيس قيس سعيد، يوم الجمعة، التهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك، مع عدد من قادة الدول العربية.وفي هذا السياق، أفادت بلاغات إعلامية للرئاسة، بأن رئيس الجمهورية، أجرى مكالمتين هاتفيتين مع كل من "أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة"، و"أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة"، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول العيد.كما جرت مكالمة هاتفية، مساء الجمعة، بين "رئيس الجمهورية، قيس سعيد وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تبادلا فيها التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتم التأكيد، خلال هذه المكالمة، "على عمق علاقات الأخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين".إلى ذلك، "جمعت مكالمة هاتفية رئيس الجمهورية بأخيه الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة"، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما تم التأكيد خلال تلك المكالمة على أن "الحق الفلسطيني لن يضيع أبدا".وذكّر الرئيس محمود عباس بعودة قيادات فلسطينية من تونس إلى فلسطين، مؤكدا، وفق المصدر، أنه "يحمل أجمل الذكريات عن الفترة التي قضتها هذه القيادات في تونس".