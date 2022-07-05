حزب "التحالف من أجل تونس" يدعو إلى التصويت بـ"نعم" لمشروع الدستور الجديد


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 11:08قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعا حزب "التحالف من أجل تونس"، الثلاثاء، إلى التصويت بـ"نعم" لـ"دستور الجمهورية الجديدة" وإلى دعم مسار الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية الحالي.


وحث الحزب، في بيان، على مواصلة دعم ما وصفه بـ"مسار التصحيح"، وذلك بالانخراط في دعم الاستفتاء والانطلاق في تنظيم لقاءات وأنشطة في مختلف جهات البلاد لدعوة الناخبين للإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية والتصويت بنعم
لدستور الجمهورية الجديدة.


وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد نشر الخميس بالرائد الرسمي مشروع الدستور الجديد، الذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية على خلاف ما كان عليه الأمر في دستور 2014، وذلك قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي.

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وذكر حزب "التحالف من أجل تونس" أنه ساهم في كل جلسات الحوار وقدّم رؤيته واقتراحاته في المجال السياسي والمجالين
الاقتصادي والاجتماعي كتابيا"، معتبرا أن مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء جاء متضمّنا كل المقترحات التي تقدّم بها "اسهاما في دفع مسار التصحيح"، وفق تعبيره.



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