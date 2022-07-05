..





دعا حزب "التحالف من أجل تونس"، الثلاثاء، إلى التصويت بـ"نعم" لـ"دستور الجمهورية الجديدة" وإلى دعم مسار الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية الحالي.وحث الحزب، في بيان، على مواصلة دعم ما وصفه بـ"مسار التصحيح"، وذلك بالانخراط في دعم الاستفتاء والانطلاق في تنظيم لقاءات وأنشطة في مختلف جهات البلاد لدعوة الناخبين للإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية والتصويت بنعملدستور الجمهورية الجديدة.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد نشر الخميس بالرائد الرسمي مشروع الدستور الجديد، الذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية على خلاف ما كان عليه الأمر في دستور 2014، وذلك قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي.وذكر حزب "التحالف من أجل تونس" أنه ساهم في كل جلسات الحوار وقدّم رؤيته واقتراحاته في المجال السياسي والمجالينالاقتصادي والاجتماعي كتابيا"، معتبرا أن مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء جاء متضمّنا كل المقترحات التي تقدّم بها "اسهاما في دفع مسار التصحيح"، وفق تعبيره.