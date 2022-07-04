رئيسة الحكومة تستقبل وفدا عن اتحاد الفلاحين برئاسة بن عياد

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استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يتقدمهم رئيس الاتحاد، نور الدين بن عياد.ويعد هذا اللقاء الأول الذي يتم الإعلان عنه منذ التصريح بانتخاب بن عياد رئيسا جديدا للمنظمة، ونشرالقرار بالرائد الرسمي في 18 جوان الماضي.وحسب بلاغ إعلامي للقصبة، تطرق اللقاء إلى عديد الصعوبات التي يشتكي منها القطاع الفلاحي، وعلى رأسها قطاعات الصيد البحري والزراعات الكبرى والمشاكل الكبيرة التي تعرفها منظومات الدواجن والألبان التي سجلت خسائر فادحة انعكست سلبا على مردودية القطاع الفلاحي وخاصة على الفلاحين.وأكدت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، أهمية قطاع الفلاحة في ضمان الأمن الغذائي للتونسيين، وضرورة إيلاء هذا القطاع الحيوي الأهمية اللازمة، مع الحرص على تذليل كل الصعوبات أمام الفلاحين، خاصة في ظل هذا الظرف العالمي الصعب.وشددت نجلاء بودن رمضان على حرص الحكومة على إيجاد حلول لأبرز المشاكل التي تعرفها منظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتحسين مردودية القطاع وتفعيل دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني.من جهته، اعتبر نور الدين بن عياد أن اللقاء مع رئيسة الحكومة "كان مثمرا"، ومثل "مصافحة أولية بعد تغير رئاسة المنظمة، وضرورة ترميم البيت الداخلي للاتحاد"، مضيفا أن رئيسة الحكومة كانت متجاوبة مع أبرز المطالب التي نقلها ممثلو الفلاحين.ونقل البلاغ عن نور الدين بن عياد أيضا قوله إن هذا اللقاء الأولي ستعقبه لقاءات أخرى لطرح أبرز المقترحات التي سيقدمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والنظر في أبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحلحلة مشاكل هذه القطاعات.وأشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظرف صعب للفلاحة التونسية، التي تعتبر أساس الأمن الغذائي للتونسيين في ظل الوضع العالمي الصعب الذي تأثر خاصة بالاشتباكات بين روسيا وأكرانيا، مضيفا أن هذا الوضع "يحفزعلى التفكير بجدية في إيجاد حلول واقعية لتحقيق اكتفائنا الذاتي في الزراعات الكبرى وإصلاح منظومات الإنتاج الفلاحي والمحافظة على الثروة البحرية".وحضر اللقاء وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، محمود إلياس حمزة.وورد بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة الصادر في 18 جوان الماضي أنّه "تبعا لإنعقاد المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في دورته التاسعة يوم 18 ماي 2022... تمّ انتخاب نور الدين بن عيّاد، بالإجماع، رئيسا جديدا للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري".ويأتي الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية، في الصحيفة الرسمية للبلاد التونسيّة، إثر جدل متواصل منذ عدّة أسابيع وتضارب المعلومات بشأن تكذيب وتأكيد الأنباء بخصوص سحب الثقة من رئيس الاتحاد، عبد المجيد الزار.