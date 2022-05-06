البنك المركزي التونسي: انخفاض حاد للدينار امام الدولار

بلغ الدولار الواحد 1011ر3 دينار، في 4 ماي 2022

في نفس التاريخ من العام الماضي 7618ر2 دينار

انخفض سعر صرف الدينار التونسي بشكل حاد مقابل الدولار ، حيث، بينما كان يساوي، حسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة امس الخميسويفسر هذا الانخفاض في قيمة الدينار مقابل الدولار بالسياق الاقتصادي العالمي الذي اتسم بارتفاع الدولار أمام غالبية العملات في العالم حيث يقوم المستثمرون ببيع اليورو لشراء العملة الخضراء أو الملاذ الآمن ، في ظل التخوفات من الحرب الروسية الأوكرانية وتوقعات بهبوط النمو الاقتصادي في أوروبا، حسب ما اكده، الجمعة، لـ(وات)، الخبير الاقتصادي والمختص في الاسواق المالية، معز حديدان.واوضح أن هذه الزيادة في قيمة الدولار تاتي مدفوعة ايضا بتغيير السياسة النقدية الأمريكية للبنك الاحتياطي الفدرالي لمحاربة التضخم القياسي حيث سيقوم بتنفيذ زيادات متتالية في أسعار الفائدة ، مما يشجع المستثمرين الى الاستباق وتحويل اليورو إلى دولارات من أجل خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى في وقت لاحق مقابل الدولار.وعلى الصعيد الوطني ، اشار المتحدث الى ان تراجع قيمة الدينار سببه تعمق العجز التجاري حيث ان الواردات اصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لتونس، لا سيما واردات المنتجات البترولية والحبوب، والتي يتم تسديد ثمنها بالعملة الأجنبية، وهو ماادى الى وجود فارق عميق بين التدفق الخارجي للعملة الأجنبية مقابل ضعف تدفق العملات الأجنبية الى تونس.وأكد حديدان أنه من أجل رفع قيمة العملة المحلية ، يتعين على الحكومة التونسية زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على إنجاح الموسم السياحي.