بن عروس: عودة نسق التزود بشكل تدريجي الى سوق الجملة ببئر القصعة

عادت حركة التزود والتزويد، صباح اليوم الخميس، إلى السوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة، بعد عطلة عيد الفطر وذلك بنسق تدريجي مع تسجيل تراجع ملحوظ في الكميات الواردة على السوق مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .ووفق النشرية التقديرية اليومية لواردات السوق وأسعار الجملة لأهم المواد الأساسية بها والتي تم تداولها صباح اليوم الخميس، فقد ورد على السوق نحو 60 طنا من مادة البطاطا وتم تداولها بالتسعيرة القارة والمقدرة ب1450 مي مقابل 125 طنا خلال نفس اليوم من العام المنقضي و120 طنا من مادة الطماطم مقابل 160 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية وتم تداولها بين 1600 مي و2000 مياما بالنسبة للفلفل فقد ورد على السوق خلال هذا اليوم 85 طنا من هذه المادة مقابل 130 طنا خلال نفس اليوم من السنة المنقضية موزعة على 75 طنا للفلفل الحر والباقي على الفلفل الحلو وتم تداول اسعاره بين 3000 مي للفلفل الحلو و2000 مي للفلفل الحار كسعر اقصى .وتوزعت باقي المواد من الخضر على 40 طنا لمادة البصل و60 طنا للفول الاخضر و50 طنا للخيار مع تسجيل تراجع في الكميات باختلاف المادة .وبالنسبة للغلال فقد وردت على السوق 25 طنا من المشماش البدري مقابل 85 طنا خلال نفس اليوم من السنة الماضية وتم تداوله بين 2500 مي و3000 مي و170 طنا من الفراولو الذي سجل ارتفاعا في الكميات الواردة على السوق عكس باقي المواد بنحو 80 طنا وتم تداوله بين 1500 مي و2000 مي، كما وردت على السوق نفس الكميات تقريبا من التفاح (15 طنا) والبرتقال الصيفي (5 اطنان).وارجع بعض المتدخلين في السوق هذا النسق البطيء في التزود الى المرحلة الظرفية التي تتزامن سنويا مع عيد الفطر، ومن المنتظر ان تعود الحركة التجارية الطبيعية للسوق الى سالف نشاطها ويرتفع نسق التزويد خلال الايام القليلة القادمة .بسط