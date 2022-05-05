قبلي: انطلاق حفر عدد من الابار متوسطة العمق لسد النقص الحاصل في مياه الري ببعض الواحات

تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي حفر عدد من الابار متوسطة العمق لسد النقص الحاصل في مياه الري ببعض الواحات خاصة في ظل تراجع دفق الابار التي كانت تستغل في ري المقاسم الفلاحية مما ادى الى تباعد الدورة المائية بينها واثر على مردوديتها وجودة دقلة النور التي تنتجهاواوضح رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كمال بوجليدة ل"وات" انه يتم ببعض الواحات، بالتوازي مع المشاريع التي تنجزها المندوبية لسد النقص الحاصل في مياه الري بعدد من مشاريع البيوت المحمية والواحات عبر حفر الابار الحارة العميقة جدا وذات التكلفة العالية التي تقدر بملايين الدينارات، انجاز حفريات متوسطة العمق وذات الاعتمادات المنخفظة مقارنة بالابار الحارةوتم وفق ذات المصدر الانطلاق في انجاز القسط الخاص بواحة العتيلات بواحة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية والذي يتضمن حفر بئرين تعويضيتين باجمالي اعتمادات تقدر بحوالي 644 الف دينار تم الفروغ من انجاز البئر الاولى بعمق حوالي 180 مترا وهي حاليا في طور الاستغلال والشروع في حفر البئر الثانية التي سيصل عمقها الى حوالي 182 متراكما اكد بوجليدة انه يجري الاستعداد حاليا للشروع في حفر البئر التعويضية بواحة المساعيد من معتمدية قبلي الجنوبية بعمق 170 مترا وبتكلفة تقدر بحوالي 311 الف دينار، ومن المتوقع الانطلاق مع موفى الشهر الجاري في حفر البئر التعويضية بواحة نقة من معتمدية سوق الاحد بعمق يناهز 200 متر وبكلفة تقريبية في حدود 340 الف دينار، وذلك اثر تحديد مكان حفر هذه البئر وتركيز الحضيرة وجلب الحفارةوفي ذات الاطار قامت الشركة المتعهدة بحفر البئر التعويضية بواحة الفردوس من معتمدية رجيم معتوق بتركيز الحضيرة وجلب الحفارة لتنطلق اشغال حفر البئر خلال الايام الجارية، وهي بعمق سيصل الى 250 مترا وباعتمادات مقدرة بحوالي 453 الف دينار، علاوة على انطلاق الوكالة الوطنية للتنقيب على المياه في انجاز اشغال حفر البئر التعويضية بواحة الرابطة من معتمدية قبلي الشمالية التي سيصل عمقها الى حوالي 150 متراومن المنتظر ان تنطق قريبا اشغال حفر عدد من الابار التعويضية الاخرى اثر تسجيل الصفقات الخاصة بواحة بازمة من معتمدية قبلي الجنوبية الى جانب بئري واحة البياز وواحة الكعبي بقبلي المدينة، ويبقى اكبر اشكال يعترض مشاريع حفر الابار، فتح الاعتمادات المالية خاصة وان الشركات المنجزة لهذه المشاريع تعاني الكثير من الاشكاليات، وفق بوجليدة.