الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية لمجموعة التتويج

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء :
الثلاثاء 3 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
الاربعاء 4 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 15)
اتحاد بنقردان - النادي الافريقي اسامة رزق الله
الملعب الاولمبي بسوسة (س 16)
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي الصادق السالمي
الثلاثاء 3 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
الاربعاء 4 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 15)
اتحاد بنقردان - النادي الافريقي اسامة رزق الله
الملعب الاولمبي بسوسة (س 16)
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي الصادق السالمي
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