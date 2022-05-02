الرابطة المحترفة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية لمجموعة التتويج


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 13:04 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء :


الثلاثاء 3 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16)
الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيف


الاربعاء 4 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس (س 15)
اتحاد بنقردان - النادي الافريقي اسامة رزق الله
الملعب الاولمبي بسوسة (س 16)
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي الصادق السالمي


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