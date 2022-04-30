كاس افريقيا للرقبي السباعي سيدات - المنتخب التونسي يحرز المركز الثالث


Publié le Samedi 30 Avril 2022 - 19:15 قراءة: 0 د, 28 ث
      
انهى المنتخب التونسي للرقبي السباعي سيدات، مشاركته في كاس افريقيا المؤهلة الى كاس العالم "جنوب افريقيا 2022" في المرتبة الثالثة وذلك عقب تغلبه في المباراة الترتيبية على نظيره الاوغندي بنتيجة 17-15 اليوم السبت بجمال.


وكان المنتخب التونسي انهزم في الدور نصف النهائي امام منتخب جنوب افريقيا (0-31).

وال اللقب الافريقي الى منتخب جنوب افريقيا الذي فاز في المباراة النهائية على منتخب مدغشقر 15-14.


وكان منتخب مدغشقر ضمن تاهله الى كاس العالم بعد فوزه في الدور نصف النهائي على نظيره الاوغندي 17-12.

ويذكر ان منتخب جنوب متاهل اليا الى كاس العالم باعتباره البلد المضيف.

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