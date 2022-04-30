بطولة الجزائر - الجولة الـ28: مولودية الجزائر الى المركز الثاني مؤقتا ونجم المقرة يبتعد عن منطقة النزول

حقق فريق مولودية الجزائر الذي يدربه التونسي خالد بن يحي فوزا ثمينا على شبيبة الساورة بنتيجة 2-صفر في اطار الجولة الـ28 لبطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم
وصعد الى المركز الثاني مؤقتا ب48 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد (52 نقطة )
وعاد فريق المدرب عمار السويح شبيبة القبائل بنقطة من تعادل مع مولودية وهران صفر لصفر .ويحتل المركز الثالث ب47 نقطة مع شبيبة الساورة ونادي بارادو
ومن جهته حقق نجم مقرة فوزا ثمينا على اتحاد الجزائر 1-صفر ورفع رصيده الى 37 نقطة في المركز 11 مقلصا الفارق عن ضيفه الاتحاد العاصمي العاشر ب(39 نقطة ) .واصبح نجم مقرة الذي يدربه التونسي لسعد معمر في مامن منطقيا من النزول علما ان الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب الذي يضم 18فريقا ستكون معنية بالنزول إلى الرابطة الثانية في بطولة الجزائر.
وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الـ28 لبطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم, ليوم الجمعة :
نادي بارادو - نصر حسين داي 0-0
مولودية وهران - شبيبة القبائل 0-0
مولودية الجزائر- شبيبة الساورة 2-0
وداد تلمسان - اتحاد بسكرة 0-3
أولمبي المدية - وفاق سطيف 1-4
سريع غليزان - أولمبي الشلف 4-5
نجم مقرة - اتحاد الجزائر 1-0
شباب بلوزداد - هلال شلغوم العيد 0-1
شباب قسنطينة - أمل الأربعاء 1-1
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 52 24
2. مولودية الجزائر. 48 28
3. شبيبة الساورة 47 26
--. شبيبة القبائل 47 27
--. نادي بارادو 47 27
6. شباب قسنطينة 44 27
--. أولمبي الشلف 44 28
8. وفاق سطيف 40 24
--. اتحاد بسكرة 40 27
10. اتحاد الجزائر 39 27
11. نجم مقرة 37 28
12. مولودية وهران 32 26
--. أمل الأربعاء 32 27
14. هلال شلغوم العيد 31 28
15. أولمبي المدية 28 28
16. نصر حسين داي 22 28
17. سريع غليزان 16 28
18. وداد تلمسان 13 27
وصعد الى المركز الثاني مؤقتا ب48 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد (52 نقطة )
وعاد فريق المدرب عمار السويح شبيبة القبائل بنقطة من تعادل مع مولودية وهران صفر لصفر .ويحتل المركز الثالث ب47 نقطة مع شبيبة الساورة ونادي بارادو
ومن جهته حقق نجم مقرة فوزا ثمينا على اتحاد الجزائر 1-صفر ورفع رصيده الى 37 نقطة في المركز 11 مقلصا الفارق عن ضيفه الاتحاد العاصمي العاشر ب(39 نقطة ) .واصبح نجم مقرة الذي يدربه التونسي لسعد معمر في مامن منطقيا من النزول علما ان الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب الذي يضم 18فريقا ستكون معنية بالنزول إلى الرابطة الثانية في بطولة الجزائر.
وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الـ28 لبطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم, ليوم الجمعة :
نادي بارادو - نصر حسين داي 0-0
مولودية وهران - شبيبة القبائل 0-0
مولودية الجزائر- شبيبة الساورة 2-0
وداد تلمسان - اتحاد بسكرة 0-3
أولمبي المدية - وفاق سطيف 1-4
سريع غليزان - أولمبي الشلف 4-5
نجم مقرة - اتحاد الجزائر 1-0
شباب بلوزداد - هلال شلغوم العيد 0-1
شباب قسنطينة - أمل الأربعاء 1-1
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 52 24
2. مولودية الجزائر. 48 28
3. شبيبة الساورة 47 26
--. شبيبة القبائل 47 27
--. نادي بارادو 47 27
6. شباب قسنطينة 44 27
--. أولمبي الشلف 44 28
8. وفاق سطيف 40 24
--. اتحاد بسكرة 40 27
10. اتحاد الجزائر 39 27
11. نجم مقرة 37 28
12. مولودية وهران 32 26
--. أمل الأربعاء 32 27
14. هلال شلغوم العيد 31 28
15. أولمبي المدية 28 28
16. نصر حسين داي 22 28
17. سريع غليزان 16 28
18. وداد تلمسان 13 27
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