بطولة الجزائر - الجولة الـ28: مولودية الجزائر الى المركز الثاني مؤقتا ونجم المقرة يبتعد عن منطقة النزول

حقق فريق مولودية الجزائر الذي يدربه التونسي خالد بن يحي فوزا ثمينا على شبيبة الساورة بنتيجة 2-صفر في اطار الجولة الـ28 لبطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدموصعد الى المركز الثاني مؤقتا ب48 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد (52 نقطة )وعاد فريق المدرب عمار السويح شبيبة القبائل بنقطة من تعادل مع مولودية وهران صفر لصفر .ويحتل المركز الثالث ب47 نقطة مع شبيبة الساورة ونادي بارادوومن جهته حقق نجم مقرة فوزا ثمينا على اتحاد الجزائر 1-صفر ورفع رصيده الى 37 نقطة في المركز 11 مقلصا الفارق عن ضيفه الاتحاد العاصمي العاشر ب(39 نقطة ) .واصبح نجم مقرة الذي يدربه التونسي لسعد معمر في مامن منطقيا من النزول علما ان الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب الذي يضم 18فريقا ستكون معنية بالنزول إلى الرابطة الثانية في بطولة الجزائر.نادي بارادو - نصر حسين داي 0-0مولودية وهران - شبيبة القبائل 0-0مولودية الجزائر- شبيبة الساورة 2-0وداد تلمسان - اتحاد بسكرة 0-3أولمبي المدية - وفاق سطيف 1-4سريع غليزان - أولمبي الشلف 4-5نجم مقرة - اتحاد الجزائر 1-0شباب بلوزداد - هلال شلغوم العيد 0-1شباب قسنطينة - أمل الأربعاء 1-11. شباب بلوزداد 52 242. مولودية الجزائر. 48 283. شبيبة الساورة 47 26--. شبيبة القبائل 47 27--. نادي بارادو 47 276. شباب قسنطينة 44 27--. أولمبي الشلف 44 288. وفاق سطيف 40 24--. اتحاد بسكرة 40 2710. اتحاد الجزائر 39 2711. نجم مقرة 37 2812. مولودية وهران 32 26--. أمل الأربعاء 32 2714. هلال شلغوم العيد 31 2815. أولمبي المدية 28 2816. نصر حسين داي 22 2817. سريع غليزان 16 2818. وداد تلمسان 13 27